Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут

Израильский стартап StoreDot успешно продемонстрировал технологию экстремально быстрой зарядки, публично показав процесс зарядки пакетного тягового аккумулятора. За 5 минут тот зарядился достаточно, чтобы обеспечить электромобиль запасом хода в 100 миль (около 160 км).

Процесс происходил на глазах посетителей выставки EcoMotion Week 2022, проходившей в Израиле и транслировался для зрителей со всего мира. Параметры аккумулятора, включая уровень зарядки, температуру, напряжение и ёмкость демонстрировались всем желающим.

В ходе демонстрации использовались т.н. пакетные аккумуляторы 300×100 мм, выпущенные на китайском заводе EVE Energy. Аккумулятор заряжался менее 10 минут, этого хватило на заряд до 20 А∙ч, показатели превысили запланированные 0-80 %, заявленные до начала демонстрации.

Как сообщает портал InsideEVs, компания показала возможность добавлять запас хода по 160 км каждые 5 минут зарядки, причём в процессе АКБ ни разу не нагревался выше 33 градусов по Цельсию, что намного ниже, чем рекомендовалось инженерами StoreDot. Кроме того, все прочие критические параметры сохранялись на оптимальном уровне.

Демонстрация проходила в рамках плана StoreDot, т.н. «100inX», где 100 - запас хода в милях, а X - время зарядки. Если к 2024 году планируется добиться уровня зарядки на 100 миль за 5 минут на промышленном уровне, то к 2028 году - за 3 минуты, а к 2032 году - за 2 минуты.





По данным представителя StoreDot, программа уже позволила создавать аккумуляторы, обеспечивающие 1200 последовательных циклов экстремально быстрой зарядки. Для аккумуляторов, оптимальных для использования в электромобилях, компания намерена добиться более 1000 циклов к концу текущего года.

По словам главы StoreDot Дорона Майерсдорфа (Doron Myersdorf), демонстрация показала полную готовность компании соответствовать заданной «дорожной карте». Кроме того, он считает чрезвычайно важным обеспечить водителям перезарядку батарей электромобилей за время, сопоставимое со временем заправки традиционным горючим.

Уже сегодня технология StoreDot активно тестируется мировыми производителями электромобилей. В частности, в апреле появилась информация о том, что в разработку аккумуляторов нового уровня инвестирует компания Volvo Cars. В совместных проектах с израильским стартапом также участвуют Daimler Trucks и вьетнамская VinFast.