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Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Акции соцсети рухнули на 20%
14:22 13.05.2022 |
Илон Маск заявил, что его сделка с Twitter Inc на сумму 44 миллиарда долларов временно приостановлена. Он хочет дождаться результатов проверки, которая покажет сколько фейковых аккаунтов в соцсети на самом деле.
"Сделка Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, согласно которым спамовые/фейковые учетные записи действительно составляют менее 5% пользователей".
Илон Маск
Ранее в этом месяце компания Twitter подсчитала, что ложные или спам-аккаунты составляли менее 5% ее монетизируемых ежедневных активных пользователей в течение первого квартала. Компания также заявила, что столкнулась рядом рисков, пока сделка с Маском не будет закрыта. В частности, неизвестно, будут ли рекламодатели продолжать тратить деньги на Twitter. Илон Маск заявил, что одним из его приоритетов будет удаление «спам-ботов» с платформы.
Акции социальной сети упали на 20% на предрыночных торгах. Представители Twitter не ответили на запрос о комментарии.
Также стало известно, что два старших руководителя Twitter, которые курируют отделы по работе с потребителями и доходов, покинут компанию. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Параг Агравал. Он добавил, что Twitter приостановит приём на работу новых сотрудников.
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