Apple может отказаться от порта Lightning для iPhone в пользу USB Type-C в следующем году

Как сообщил в Twitter аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), в следующем году Apple намерена отказаться от проприетарного порта Lightning в своих смартфонах iPhone и перейти на ставший общепринятым среди смартфонов на Android разъём USB Type-C.

Свои соображения господин Куо обосновал проведённым им исследованием - речь предположительно идёт об опросе поставщиков Apple, от которых он часто получает полезную информацию о планах компании. По версии аналитика, внедрение интерфейса USB Type-C «может увеличить скорость передачи [данных] и зарядки на iPhone на аппаратном уровне, но окончательные спецификации всё ещё будут зависеть от поддержки на iOS».

Информация о том, что Apple может оснастить iPhone разъёмом USB Type-C взамен собственного Lightning, ходит уже не первый год. Электронный гигант постепенно начал уходить от своего проприетарного порта, добавив USB Type-C в последние iPad. Также порты USB Type-C к тому же с интерфейсом Thunderbolt уже давно используются на компьютерах Mac. Дополнительное давление на Apple оказывает Евросоюз, который тоже не первый год добивается принятия единого интерфейса для зарядных устройств.

Высказывались предположения, что с iPhone компания всё-таки будет держаться до последнего и скорее вообще лишит смартфон разъёмов, обеспечив полностью беспроводную передачу данных и зарядку аккумуляторов. Однако в марте 2021 года, по информации господина Куо, Apple собиралась «в обозримом будущем» сохранить на iPhone разъём Lightning.