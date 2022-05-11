Представлена технология, которая позволит зрителям игровых трансляций самим выбирать ракурс просмотра

Сотрудники Школы компьютерных наук Черитона Университета Ватерлоо в Канаде Джереми Хартманн (Jeremy Hartmann) и Даниэль Фогель (Daniel Vogel) создали технологию, которая позволяет в режиме онлайн преобразовывать 2D-трансляцию в интерактивное 3D-пространство, внутри которого зрители могут наблюдать за происходящим под любым углом. Работа исследователей «Улучшенная трансляция видеоигр путём воссоздания интерактивного 3D-пространства для зрителей» была опубликована в прошлом месяце.

Во многих многопользовательских шутерах реализована поддержка зрительского режима, используя который можно наблюдать за происходящим с разных ракурсов. Это может быть полезным для изучения тактики других игроков или наблюдения за игрой опытных геймеров. Однако воспользоваться этим режимом можно только внутри игры, т.е. для просмотра игры с разных ракурсов установить игру на свой компьютер. В работе канадских исследователей описана технология, которая позволяет добиться похожего эффекта, что и в зрительском режиме, но без необходимости устанавливать игру.





Потенциально данная технология может сделать значительно более увлекательными игровые трансляции на популярных платформах, таких как Twitch и YouTube. С её помощью получаемое в режиме реального времени видео преобразуется в 3D-пространство, благодаря чему зритель может сам выбирать ракурс для просмотра происходящего в игре. За счёт этого зрители будут иметь возможность изменения ракурса обзора по своему усмотрению, в то время как стример, трансляцию которого они смотрят, продолжит играть.

В демонстрационном видео видно, что генерация 3D-пространства происходит не так быстро и некоторое время кажется, что просмотр идёт под неудачным ракурсом с серым фоном. Однако по мере продвижения игрока происходит постепенное формирование нетекстурированных моделей. Это не то же самое, что и режим зрителя, поскольку пользователь может видеть лишь то, что окружает персонажа стримера. Кроме того, всё, что находится вне поля зрения персонажа игрока, также не отрисовывается.

Отсутствие текстур и анимации движений персонажа ухудшает впечатление от представленной технологии, но важно понимать, что на данном этапе она находится в зачаточном состоянии. Совершенствование технологии и использование алгоритмов машинного обучения со временем может привести к появлению более захватывающих игровых трансляций, которые позволят зрителям по-настоящему погрузиться в игровой процесс.