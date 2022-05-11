Самые мощные мобильные процессоры в мире. Intel представила Alder Lake-HX

Компания Intel представила свои самые производительные мобильные процессоры. Линейка Alder Lake-HX мало чем уступает настольным CPU, имея лишь некоторые отличия.

В первую очередь Alder Lake-HX отличаются от Alder Lake-H и настольных собратьев увеличенным до 55 Вт TDP. При этом старшие модели тут 16-ядерные, причём из семи CPU в линейке максимальное количество ядер имеют четыре. Правда, это объясняется тем, что и две модели Core i9, и старшие две модели Core i7 - это практически одинаковые CPU. Отличия в том, что Core i9-12950HX и Core i7-12850HX поддерживают функции vPro, а Core i9-12900HX и Core i7-12800HX при этом поддерживают полноценный разгон. В целом разгон доступен для всех моделей, но версии с vPro имеют ограниченную поддержку.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частоты, ГГц Кэш-память L3, МБ GPU Частота GPU, ГГц Core i9-12950HX 16 (8+8)/24 1,7-5,0 30 32 ядра 1,55 Core i9-12900HX 16 (8+8)/24 1,7-5,0 30 32 ядра 1,55 Core i7-12850HX 16 (8+8)/24 1,5-4,8 25 32 ядра 1,45 Core i7-12850HX 16 (8+8)/24 1,5-4,8 25 32 ядра 1,45 Core i7-12650HX 14 (6+8)/20 1,5-4,7 24 32 ядра 1,45 Core i5-12600HX 12 (4+8)/16 1,8-4,6 18 32 ядра 1,35 Core i5-12450HX 8 (4+4)/12 1,8-4,4 12 16 ядер 1,3

Отдельно можно выделить Core i5-12450HX, у которого всего восемь ядер, а iGPU урезан вдвое относительно остальных. Само собой, такой процессор во многих задачах уступит текущим моделям Alder Lake с большим количеством ядер и с меньшим TDP.

Intel, конечно, приводит диаграммы, где её новинки намного быстрее Ryzen 6000, но компания тактично умалчивает о разнице в энергопотреблении. Впрочем, Alder Lake-HX - это CPU для максимальной производительности, и прожорливость является следствием этого.



