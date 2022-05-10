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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Ассистент Google самостоятельно поменяет украденные пароли
09:45 10.05.2022 |
В браузере Chrome для смартфонов на операционной системе Android появилась функция, которая будет автоматически менять украденные пароли на новые, сообщает 9to5Google.
Если злоумышленники взломали учетные данные пользователя, предупреждение об этом появляется в разделе «Пароли». Теперь Google Assistant не просто проинформирует пользователя об утечке, но и предложит «изменить пароль автоматически». Владельцу смартфона останется лишь подтвердить процесс смены.
После этого Google Assistant перенаправит пользователя на страницу смены пароля и сформирует собственную комбинацию. Пользователь может подтвердить сгенерированный пароль либо изменить его на собственный.
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