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Власти Германии выделили 14 млрд евро на субсидии для развития полупроводниковых производств
08:51 06.05.2022 |
Нехватка полупроводниковых компонентов больно ударила по немецкому автопрому в последние пару лет, поэтому местные власти решились на выделение существенных субсидий компаниям, готовым развивать в Германии выпуск полупроводниковых компонентов. Сумма целевых субсидий достигнет 14 млрд евро, как сообщил министр экономики страны Роберт Хабек (Robert Habeck).
Заявление о выделении таких субсидий чиновник, по данным Reuters, сделал на собрании предпринимателей в Ганновере, добавив, что «это огромная сумма денег». Поскольку в своём выступлении министр экономики Германии сослался на пример с инициативой Intel по строительству предприятий в Магдебурге, можно предположить, что этот американский производитель имеет все основания претендовать на часть правительственных субсидий. Строительство предприятий в Магдебурге в целом обойдётся Intel примерно в 17 млрд евро, как было заявлено ранее. Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) не скрывал, что при строительстве новых предприятий за пределами США компания рассчитывает покрывать до 30 % своих расходов за счёт правительственных субсидий.
Министр Роберт Хабек пояснил, что на территории Германии будут создаваться и другие проекты по типу Магдебурга, но местные производители всё равно останутся в зависимости от зарубежных поставщиков. Если говорить об автомобильной промышленности, то самой очевидной зависимостью станут поставки тяговых аккумуляторов из-за пределов Германии. По словам Хабека, страна должна «выработать собственную стратегию для обеспечения поставок первичных материалов».
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