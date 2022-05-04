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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение

Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение

 

Китай до конца года запустит шесть крупных космических миссий, чтобы завершить строительство орбитальной космической станции «Таньгун». Кроме того, на орбиту в следующем году Китай запустит мощный космический телескоп, который будет работать с ней в паре. В перспективе китайская орбитальная станция будет использоваться для коммерческой деятельности. Китай также планирует приглашать на «Тяньгун» международных астронавтов, пишет издание Space.com.

Подробности развития проекта космической станции «Тяньгун» были озвучены в ходе пресс-конференции 17 апреля, через день после возвращения астронавтов миссии «Шэньчжоу-13». Они провели на борту основного модуля «Тяньгун» 182 дня.

По словам Хао Чуня (Hao Chun), директора Китайского управления по разработке пилотируемых космических кораблей (CMSEO), первая из шести миссий начнётся в этом месяце. К станции отправят космический грузовик с различными припасами. В июне планируется запуск пилотируемой миссии «Шэньчжоу-14». На борту станции её экипаж должен будет провести полгода.

Второй модуль «Вэньтянь» («Спрашивая небеса») состыкуется с командным модулем «Тяньхэ» на орбите в июле, а третий и последний модуль «Мэнтянь» («Мечтая о небесах») планируется отправить к станции в октябре. Грузовой корабль «Тяньчжоу-5» и пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» будут запущены в конце года, когда на станции произойдёт смена экипажа. Встречать новый экипаж будут астронавты миссии «Шэньчжоу-14». Места хватит всем благодаря дополнительным жилым помещениям в модуле «Вэньтянь».

После полной сборки станция «Тяньгун» сможет принимать шестимесячные миссии с экипажем, во время которых тайконавты будут проводить эксперименты и исследования. Эксперименты будут в основном биологические. Также планируются исследования в областях микрогравитации, астрономии, Земли, новых материалов и космических технологий, сообщили представители китайской космической отрасли.

Согласно первоначальному плану от 1992 года, трёхмодульная станция «Тяньгун» будет принимать новые экипажи без перерыва в течение 10 лет. Ежегодно планируется запускать к ней по два пилотируемых и два грузовых космических корабля.

По словам Хао, космический телескоп «Сюньтянь», который будет находиться на одной орбите со станцией «Тяньгун», сможет пристыковываться к ней для дозаправки и технического обслуживания. Аппарат планируется запустить в конце 2023 года.

«Телескоп будет проводить передовые научные исследования в области формирования и эволюции Вселенной, темной материи и темной энергии, экзопланет и объектов Солнечной системы, и, как ожидается, обеспечит ряд крупных открытий», - прокомментировал Хао.

Китайское управление по разработке пилотируемых космических кораблей также рассматривает возможность дальнейшего расширения как самой станции «Таньгун», так и её сферы деятельности. Кроме того, ведутся разработки новых способов доставки людей и грузов на станцию.

«Мы разрабатываем расширяемые модули и кабины космического корабля, чтобы проводить больше экспериментов и обеспечить лучшие условия для жизни астронавтов», - сказал Хао. В перспективе станция «Тяньгун» может быть расширена до шести модулей с добавлением модернизированных версий командного модуля «Тяньхэ», а также экспериментальных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь».

В разработке также находится многоразовая ракета-носитель нового поколения, способная перевозить до семи астронавтов. В настоящее время Китай для доставки своих астронавтов на орбиту использует ракету Long March 2F и космический корабль «Шэньчжоу».

В будущем на «Тяньгун» могут быть организованы коммерческие полёты. По словам Хао, CMSEO будет активно изучать новые модели коммерческих пилотируемых и грузовых космических полётов. Он также отметил, что Китай стремится к международному сотрудничеству в космосе и готов «осуществлять более глубокие обмены и сотрудничество со всеми странами мира, приверженными мирному использованию космического пространства».

В марте этого года первый китайский астронавт Ян Ливэй (Yang Liwei) заявил СМИ, что неподготовленные астронавты смогут прилететь на «Тяньгун», возможно, до конца текущего десятилетия. Однако станцию сперва необходимо достроить.

Следующей космической миссией Китая станет отправка грузового корабля «Тяньчжоу-4». Аппарат массой 13 500 килограммов будет запущен на ракете-носителе Long March 7 с космодрома Вэньчан и доставит на орбиту топливо и припасы для миссии «Шэньчжоу-14», запуск которой ожидается в июне.
По материалам: 3DNews
 

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