Финансовые новости
- |
- 04.05.22
- |
- 23:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение
17:52 04.05.2022 |
Китай до конца года запустит шесть крупных космических миссий, чтобы завершить строительство орбитальной космической станции «Таньгун». Кроме того, на орбиту в следующем году Китай запустит мощный космический телескоп, который будет работать с ней в паре. В перспективе китайская орбитальная станция будет использоваться для коммерческой деятельности. Китай также планирует приглашать на «Тяньгун» международных астронавтов, пишет издание Space.com.
Подробности развития проекта космической станции «Тяньгун» были озвучены в ходе пресс-конференции 17 апреля, через день после возвращения астронавтов миссии «Шэньчжоу-13». Они провели на борту основного модуля «Тяньгун» 182 дня.
По словам Хао Чуня (Hao Chun), директора Китайского управления по разработке пилотируемых космических кораблей (CMSEO), первая из шести миссий начнётся в этом месяце. К станции отправят космический грузовик с различными припасами. В июне планируется запуск пилотируемой миссии «Шэньчжоу-14». На борту станции её экипаж должен будет провести полгода.
Второй модуль «Вэньтянь» («Спрашивая небеса») состыкуется с командным модулем «Тяньхэ» на орбите в июле, а третий и последний модуль «Мэнтянь» («Мечтая о небесах») планируется отправить к станции в октябре. Грузовой корабль «Тяньчжоу-5» и пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» будут запущены в конце года, когда на станции произойдёт смена экипажа. Встречать новый экипаж будут астронавты миссии «Шэньчжоу-14». Места хватит всем благодаря дополнительным жилым помещениям в модуле «Вэньтянь».
После полной сборки станция «Тяньгун» сможет принимать шестимесячные миссии с экипажем, во время которых тайконавты будут проводить эксперименты и исследования. Эксперименты будут в основном биологические. Также планируются исследования в областях микрогравитации, астрономии, Земли, новых материалов и космических технологий, сообщили представители китайской космической отрасли.
Согласно первоначальному плану от 1992 года, трёхмодульная станция «Тяньгун» будет принимать новые экипажи без перерыва в течение 10 лет. Ежегодно планируется запускать к ней по два пилотируемых и два грузовых космических корабля.
По словам Хао, космический телескоп «Сюньтянь», который будет находиться на одной орбите со станцией «Тяньгун», сможет пристыковываться к ней для дозаправки и технического обслуживания. Аппарат планируется запустить в конце 2023 года.
«Телескоп будет проводить передовые научные исследования в области формирования и эволюции Вселенной, темной материи и темной энергии, экзопланет и объектов Солнечной системы, и, как ожидается, обеспечит ряд крупных открытий», - прокомментировал Хао.
Китайское управление по разработке пилотируемых космических кораблей также рассматривает возможность дальнейшего расширения как самой станции «Таньгун», так и её сферы деятельности. Кроме того, ведутся разработки новых способов доставки людей и грузов на станцию.
«Мы разрабатываем расширяемые модули и кабины космического корабля, чтобы проводить больше экспериментов и обеспечить лучшие условия для жизни астронавтов», - сказал Хао. В перспективе станция «Тяньгун» может быть расширена до шести модулей с добавлением модернизированных версий командного модуля «Тяньхэ», а также экспериментальных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь».
В разработке также находится многоразовая ракета-носитель нового поколения, способная перевозить до семи астронавтов. В настоящее время Китай для доставки своих астронавтов на орбиту использует ракету Long March 2F и космический корабль «Шэньчжоу».
В будущем на «Тяньгун» могут быть организованы коммерческие полёты. По словам Хао, CMSEO будет активно изучать новые модели коммерческих пилотируемых и грузовых космических полётов. Он также отметил, что Китай стремится к международному сотрудничеству в космосе и готов «осуществлять более глубокие обмены и сотрудничество со всеми странами мира, приверженными мирному использованию космического пространства».
В марте этого года первый китайский астронавт Ян Ливэй (Yang Liwei) заявил СМИ, что неподготовленные астронавты смогут прилететь на «Тяньгун», возможно, до конца текущего десятилетия. Однако станцию сперва необходимо достроить.
Следующей космической миссией Китая станет отправка грузового корабля «Тяньчжоу-4». Аппарат массой 13 500 килограммов будет запущен на ракете-носителе Long March 7 с космодрома Вэньчан и доставит на орбиту топливо и припасы для миссии «Шэньчжоу-14», запуск которой ожидается в июне.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Агенты неонацистского сговора: Как путин и лавров тянут за собой в могилу всех россиян
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение
|Новая функция Twitter Circle позволит делиться постами с группой избранных пользователей соцсети
|Илон Маск хочет сделать «Твиттер» платным для ряда пользователей и обещает большие перемены
|Tesla построит ещё один завод в Шанхае рядом с действующим — он сможет выпускать до 450 тысяч электромобилей в год
|Самый дешевый электрокар Mercedes-Benz получил «дальнобойную» версию
|Искусственный интеллект придумал фермент для расщепления пластика за 24 часа
Это интересно
|В рейтинге самых популярных автомобилей Европы лидирует электрокар
|Власти США выделили $3,1 млрд на субсидирование отечественного производства тяговых батарей
|Япония и США надеются прийти к освоению 2-нм техпроцесса без Тайваня
|Экс-сотрудники Google объединились для создания общего ИИ
|Глава Intel: дефицит чипов стоил США $240 млрд в 2021 году, а мощностей не будет хватать до 2024 года
|Lockheed Martin приступила к окончательной сборке «тихого» сверхзвукового самолёта NASA X-59
|Toyota стала мировым лидером по продажам в 2021 году