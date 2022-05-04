Новая функция Twitter Circle позволит делиться постами с группой избранных пользователей соцсети

Социальная сеть Twitter начала тестировать новую функцию Circle, позволяющую пользователям вручную выбрать до 150 собеседников, для которых будут предназначены их твиты. Остальные даже не будут знать о существовании новых постов.

Функция напоминает вариант, позволяющий выбрать круг «близких друзей» в Instagram, имеющих доступ к Stories. В ходе анонса Twitter заявила: «Некоторые твиты для всех, а другие - только для людей, которых вы выбрали». По данным компании, Twitter Circle подойдёт тем, у кого возникнет желание поделиться информацией с ограниченным кругом лиц, причём некоторым пользователям функция уже доступна.

Те, у кого новая возможность уже появилась, могут выбрать до 150 человек независимо от того, являются ли они подписчиками. После этого, отправляя любой твит, можно будет выбрать опцию Twitter Circle для того, чтобы ограничить рассылку теми пользователями, которых выбрали. Известно, что пользователи могут редактировать список избранных в любое время, причём те, кого удалили из круга избранных, не получат об этом никаких уведомлений.

Это не единственное нововведение из числа тех, что могут появиться довольно скоро. Илон Маск (Elon Musk) ещё не стал владельцем сервиса, но уже генерирует идеи, вроде намерения взимать плату за использование социальной сети правительственными и коммерческими организациями.