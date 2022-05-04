Финансовые новости
- |
- 04.05.22
- |
- 23:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новая функция Twitter Circle позволит делиться постами с группой избранных пользователей соцсети
16:02 04.05.2022 |
Социальная сеть Twitter начала тестировать новую функцию Circle, позволяющую пользователям вручную выбрать до 150 собеседников, для которых будут предназначены их твиты. Остальные даже не будут знать о существовании новых постов.
Функция напоминает вариант, позволяющий выбрать круг «близких друзей» в Instagram, имеющих доступ к Stories. В ходе анонса Twitter заявила: «Некоторые твиты для всех, а другие - только для людей, которых вы выбрали». По данным компании, Twitter Circle подойдёт тем, у кого возникнет желание поделиться информацией с ограниченным кругом лиц, причём некоторым пользователям функция уже доступна.
Те, у кого новая возможность уже появилась, могут выбрать до 150 человек независимо от того, являются ли они подписчиками. После этого, отправляя любой твит, можно будет выбрать опцию Twitter Circle для того, чтобы ограничить рассылку теми пользователями, которых выбрали. Известно, что пользователи могут редактировать список избранных в любое время, причём те, кого удалили из круга избранных, не получат об этом никаких уведомлений.
Это не единственное нововведение из числа тех, что могут появиться довольно скоро. Илон Маск (Elon Musk) ещё не стал владельцем сервиса, но уже генерирует идеи, вроде намерения взимать плату за использование социальной сети правительственными и коммерческими организациями.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Агенты неонацистского сговора: Как путин и лавров тянут за собой в могилу всех россиян
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение
|Новая функция Twitter Circle позволит делиться постами с группой избранных пользователей соцсети
|Илон Маск хочет сделать «Твиттер» платным для ряда пользователей и обещает большие перемены
|Tesla построит ещё один завод в Шанхае рядом с действующим — он сможет выпускать до 450 тысяч электромобилей в год
|Самый дешевый электрокар Mercedes-Benz получил «дальнобойную» версию
|Искусственный интеллект придумал фермент для расщепления пластика за 24 часа
Это интересно
|В рейтинге самых популярных автомобилей Европы лидирует электрокар
|Власти США выделили $3,1 млрд на субсидирование отечественного производства тяговых батарей
|Япония и США надеются прийти к освоению 2-нм техпроцесса без Тайваня
|Экс-сотрудники Google объединились для создания общего ИИ
|Глава Intel: дефицит чипов стоил США $240 млрд в 2021 году, а мощностей не будет хватать до 2024 года
|Lockheed Martin приступила к окончательной сборке «тихого» сверхзвукового самолёта NASA X-59
|Toyota стала мировым лидером по продажам в 2021 году