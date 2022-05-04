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Илон Маск хочет сделать «Твиттер» платным для ряда пользователей и обещает большие перемены
13:43 04.05.2022 |
Новый владелец платформы Twitter Илон Маск, выкупивший ее в конце апреля за 44 млрд долларов, хочет ввести "небольшую плату" за пользование соцсетью для компаний и государственных структур. Для обычных пользователей платформа всегда будет оставаться бесплатной, заверил Маск.
Объявив в апреле о своем желании выкупить компанию, Илон Маск заявил, что его цель - реализовать огромный потенциал, который в ней заложен.
Он предлагает несколько изменений, одно из которых смягчение ограничений публикуемого контента.
Однако это предложение вызвало бурю недовольства в определенных кругах. Противники изменений говорят, что ограничения Twitter, прежде всего, касаются контента, способствующего разжиганию ненависти.
Американский телеканал Си-эн-эн призвал крупные корпорации США бойкотировать Twitter, если политика ограничений будет пересмотрена.
Маск в свою очередь заяляет, что Twitter - нишевая платформа, и владельцам необходимо постоянно поддерживать ее привлекательность.
Он обещает, что вскоре компания представит пользователям новые функции. В частности, премиальный сервис подписки Twitter Blue.
В рамках платной дополнительной услуги добавятся такие функции, как отмена твита (undo), закладки и режим чтения, говорят в руководстве компании.
Также Маск намерен искоренить все фейковые аккаунты и ботов.
В понедельник на ежегодном грандиозном мероприятии Met Gala в Нью-Йорке он сказал, что введет максимально прозрачную систему продвижения и удаления твитов, и хотел бы, чтобы программное обеспечение платформы было доступно для общественного контроля.
Ожидается, что он полностью вступит в права владения к концу этого года, после того, как будет официально оформлено одобрение всех акционеров и регулирующих органов.
По условиям сделки, он выкупит все акции компании, в результате чего Twitter из общественной компании превратится в частную.
Однако, согласно изданию Wall Street Journal, ссылающуюся на свои источники в окружении Маска, мультимиллиардер намерен снова начать продажу акций Twitter примерно через три года после покупки компании.
Также он обещает потенциальным инвесторам всего через несколько лет вернуть Twitter на фондовый рынок.
На прошлой неделе Илон Маск продал акции своей компании Tesla на сумму около 8,5 млрд долларов, и в деловых кругах поползли слухи, что эти деньги пойдут в счет покупки Twitter.
В результате акции Tesla упали более чем на 20% из-за опасений, что доля самого Маска в компании сократится.
Илон Маск - самый богатый человек на планете, журнал Forbes оценивает его состояние в 273,6 млрд долларов, в основном благодаря его акциям в компании Tesla.
Он также владеет контрольным пакетом акций на 100 млрд долларов в другой созданной им компании SpaceX, занимающейся космическими технологиями.
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