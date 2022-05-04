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Искусственный интеллект придумал фермент для расщепления пластика за 24 часа
21:34 03.05.2022 |
Ученые из Техасского университета в Остине с помощью искусственного интеллекта разработали синтетический фермент, расщепляющий пластиковые отходы за 24 часа.
Исследователи изучили естественную структуру фермента ПЭТазы и натренировали модель генерировать его мутации, которые быстро работают при низких температурах.
«При рассмотрении подходов для утилизации отходов нужен фермент, который может работать в природных условиях при температуре окружающей среды», - заявил соавтор исследования Хэл Альпер.
В итоге алгоритм вывел элемент, названный FAST-PETase, который может разрушить пластик за 24 часа при температуре от 30 до 50 градусов по Цельсию.
По словам ученых, производство и использование фермента можно вывести на промышленный уровень, предоставив доступный способ переработки пластиковых отходов. Они добавили, что биологический подход потребляет меньше энергии и более экологичен, чем современные крупномасштабные методы утилизации полиэтилена.
«Эта работа действительно демонстрирует силу объединения различных дисциплин, от синтетической биологии до химического машиностроения и искусственного интеллекта», - добавил профессор синтетической биологии Техасского университета в Остине Эндрю Эллингтон.
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