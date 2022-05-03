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Власти США выделили $3,1 млрд на субсидирование отечественного производства тяговых батарей
09:18 03.05.2022 |
Администрация президента США Джозефа Байдена решила выделить до $3,1 млрд на субсидирование производства тяговых батарей и компонентов для них на территории страны, а также строительства предприятий по их переработке. Инициатива поможет к 2030 году довести долю электромобилей в структуре продаж новых машин в США до 50 %.
Ранее власти США выразили готовность к 2035 году перевести на электротягу весь парк из 600 тысяч правительственных легковых и грузовых машин, а также автобусов. Сейчас США являются третьим по величине рынком электромобилей после Китая и Европы, но доля машин на электротяге на первичном рынке страны не превышает 4 %. При этом автотранспорт обеспечивает почти треть выбросов парниковых газов на территории США, а потому власти проявили заинтересованность в ускорении перехода на электротягу.
Отдельная инициатива предусматривает субсидирование работ по разведке месторождений элементов на территории США, используемых при производстве тяговых батарей. На государственное финансирование смогут претендовать и компании, которые займутся перевооружением существующих производств с целью организации выпуска современных видов тяговых аккумуляторов. Внимание будет уделяться и вторичной переработке отслуживших своё батарей. По мнению одного из основателей Tesla Джеффри Брайана Стробела (JB Straubel), со временем автомобильная отрасль сможет полностью обеспечивать свои потребности в сырье для производства тяговых аккумуляторов за счёт вторичной переработки. Уже после 2025 года доля вторсырья может превысить 50 %.
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