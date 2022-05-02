Экс-сотрудники Google объединились для создания общего ИИ

Бывшие сотрудники компании Google открыли собственную научно-исследовательскую лабораторию Adept AI и поставили перед собой весьма амбициозную цель - научить машины пользоваться «каждым программным инструментом и каждым API в мире».

Соучредитель и гендиректор Adept AI Дэвид Луан (David Luan) охарактеризовал свое детище как «исследовательскую и производственную лабораторию, специализирующуюся на создании общего искусственного интеллекта».

Техническим директором новоиспеченной компании является Ники Пармар (Niki Parmar), а старшим научным сотрудником - Ашиш Вашнави (Ashish Vaswani). Сотрудниками лаборатории стали бывшие работники Google и DeepMind.

Учредители Adept AI знакомы с технологиями ИИ не понаслышке. До прихода в Google Луан работал в компании OpenAI и участвовал в создании нейросетей GPT-2 и GPT-3. Памар и Вашнави являются разработчиками архитектуры глубоких нейронных сетей, известной как Трансформер (Transformer).

«Трансформер стал первой нейронной сетью, которая "просто работала" во всех основных сферах применения ИИ. Эти результаты в итоге убедили меня, что общий искусственный интеллект возможен. Мы обучали все большие и большие трансформеры, мечтая в итоге построить одну общую модель, которая легла бы в основу всех случаев применения машинного обучения. Однако здесь было четкое ограничение: обученные на тексте модели могут отлично писать прозу, но совершенно ничего не умеют делать в цифровом мире», - сообщил Луан.

Adept AI сосредоточится на обучении нейросетей для выполнения общих задач на компьютере, например, написания отчетов или создания данных с использованием существующего программного обеспечения, такого как Photoshop, Tableau или Twilio.

Как пояснил Луан, с помощью GPT-3 можно только озвучить мысль, что неплохо было бы заказать пиццу, но сделать сам заказ не получится. А вот с моделью, разрабатываемой Adept AI, это будет возможно, поскольку она будет играть роль интерфейса-посредника между пользователем и его устройством.

Идея Луана заключается в том, что в будущем люди смогут давать моделям ИИ голосовые команды. Другими словами, если человеку захочется чего-то, он просто скажет об этом модели ИИ, и она сама решит, как это выполнить с помощью доступного ПО.

То есть, систему сначала нужно будет научить пользоваться ПО и интерфейсами приложений, чтобы выполнять команды человека по собственной инициативе. Этот более гибкий и масштабируемый подход отличается от простого и прямолинейного транскрибирования команд и парсинга для вшитых инструкций и ключевых слов.

«В отличие от гигантских моделей, генерирующих речь или принимающих собственные решения, наша модель намного уже в охвате и представляет собой интерфейс для существующих программных инструментов, что позволяет избежать проблемы с предубеждениями», - уверены в Adept AI.