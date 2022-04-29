Глава Intel: дефицит чипов стоил США $240 млрд в 2021 году, а мощностей не будет хватать до 2024 года

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на квартальной отчётной конференции позволил себе в некоторой степени абстрагироваться от проблем конкретной компании, рассмотрев перспективы всей полупроводниковой отрасли в целом. По его словам, нехватка производственных мощностей и оборудования сохранится до 2024 года, в самом лучшем случае.

В прошлом году, как напомнил глава Intel, дефицит полупроводниковых компонентов уже стоил американской экономике $240 млрд. Сама Intel предпринимает серьёзные усилия, чтобы стать весомым игроком на рынке контрактного производства чипов. Уже в этом году с конвейера Intel в Ирландии сойдёт более 30 разновидностей пилотных компонентов, выпущенных для сторонних клиентов по технологии Intel 16. Во втором полугодии будут готовы цифровые проекты первых контрактных изделий, которые будут выпускаться по технологиям Intel 3 и 18A. Фактически, компания всеми силами показывает, что отныне будет предлагать сторонним клиентам точно такие же передовые техпроцессы, как и используемые для собственных нужд.

Как пояснила Intel в квартальном отчёте, к числу её клиентов на контрактном направлении относятся компании из числа традиционных разработчиков компонентов, провайдеры облачных услуг, поставщики автокомпонентов и даже аэрокосмические компании. Фактически, профильный бизнес Intel сейчас уже вышел на уровень производительности, позволяющий получать до $1 млрд выручки в год.

Попутно компания рассказала, по каким причинам выручка в ключевом для неё сегменте клиентских вычислений сократилась на 13 % до $9,3 млрд относительно первого квартала прошлого года. Во-первых, сказался эффект высокой базы, ведь поставки компьютеров на протяжении двух предыдущих лет росли из-за пандемии и тенденции к самоизоляции пользователей. Теперь спрос нормализуется, но на фоне пандемийных лет проявляется снижение выручки.

Во-вторых, потребители стали гораздо меньше покупать недорогих ноутбуков для личного пользования и образовательных нужд. Для сравнения, если в первом квартале предыдущего года Intel в мобильном сегменте выручила почти $7 млрд, то в прошедшем квартале эта выручка сократилась сразу на $1 млрд. Количество отгруженных процессоров сократилось сразу на треть, и только рост средней цены реализации на 32 % за счёт популярности коммерческих решений и игровых ноутбуков позволил в какой-то мере компенсировать данное падение. Важно, что у производителей ноутбуков накопилось некоторое количество процессоров, которые они не могли пустить в ход из-за отсутствия других необходимых компонентов. «Переваривать» запасы производители ноутбуков продолжат до середины года, как считают в Intel.

В настольном сегменте снижение выручки Intel наблюдалось слабее, оно достигло всего $130 млн до уровня $2,6 млрд. При этом количество поставленных процессоров в настольном сегменте сократилось только на 11 %, а средняя цена реализации выросла на 7 %, преимущественно за счёт спроса со стороны корпоративных покупателей, которые начали обновлять свои вычислительные парки после выхода из острой фазы пандемии. Руководство Intel ожидает, что спрос на ПК вернётся к росту во втором полугодии, но на него могут повлиять как локдауны в Китае, так и сочетание геополитических потрясений и вызванного ими инфляционного давления.