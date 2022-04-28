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Google разрешила удалять из поиска адреса, электронную почту, телефоны и пароли
17:55 28.04.2022 |
Компания Google уже много лет предлагает пользователям возможность запросить удаление личной информации из фирменного поискового сервиса.
До сих пор эта опция позволяла пользователям запрашивать у Google удаление личной информации в случаях доксинга (поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия) или финансового мошенничества. Но теперь Google обновила свою политику, расширив возможности по удалению первоначальной информации из поиска.
В официальном блоге Google сообщается:
"Пользователи теперь могут запрашивать удаление дополнительных видов информации, когда они находят ее в результатах поиска, включая личную контактную информацию, такую, как номер телефона, адрес электронной почты, или физический адрес. Политика также позволяет удалять дополнительную информацию, которая может представлять риск кражи личных данных, например конфиденциальные учетные данные для входа, когда она появляется в результатах поиска".
Чтобы такая информация пропала из поиска Google, необходимо направить в компанию запрос, указав адрес сайта и URL поисковых страниц, которые его выдают. Согласно документу поддержки на сайте Google, суммарно удалению теперь подлежат:
* Государственные идентификационные номера, такие как номер социального страхования в США, идентификационный номер налогоплательщика в Аргентине, идентификатор Cadastro de pessoas Físicas в Бразилии, гражданский идентификационный номер в Корее, номер гражданской идентификационной карты в Китае и т. д.
* Номера банковских счетов.
* Номера кредитных карт.
* Изображения с рукописными подписями.
* Изображения удостоверений личности.
* Официальные документы с личной и конфиденциальной информацией, например выписки из медицинской карты.
* Личная контактная информация (физические адреса, номера телефонов и адреса электронной почты).
* Конфиденциальные учетные данные.
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