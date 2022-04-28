Пользователи Google Play Store смогут узнавать, какие данные собирают приложения и зачем

На этой неделе компания Google официально начала развертывать в своем магазине приложений Play Store новый раздел «Защита данных», в котором разработчики должны будут указывать, какие данные пользователей они собирают и передают третьим лицам.

«Пользователи хотят знать, с какой целью собираются их данные, и передают ли их разработчики третьим сторонам. Вдобавок, пользователи хотят понимать, как разработчики приложений обеспечивают безопасность пользовательских данных после загрузки приложения», - сообщила вице-президент по продуктам безопасности и приватности Android Сюзанна Фрей (Suzanne Frey).

В разделе «Защита данных», который будет отображаться напротив каждого представленного на цифровой «витрине» приложения, можно будет узнать, какие данные приложение собирает, с какой целью, как обрабатывает и передает ли третьим лицам.

Кроме того, можно будет ознакомиться с реализованными в приложении мерами безопасности, такими как шифрование данных в процессе передачи и возможность пользователей запрашивать удаление своих данных.

Новый раздел станет доступным не всем пользователям сразу, а постепенно. У разработчиков есть время до 20 июля 2022 года на то, чтобы заполнить его и внести обновления на случай, если функционал приложения или методы обработки данных изменятся.

Минус такого подхода заключается в том, что разработчики предоставляют требуемые сведения самостоятельно, и здесь приходится лишь надеяться на их честность. Не исключено, что некоторые будут предоставлять неполные или недостоверные сведения.

В прошлом году Google заявила о намерении внедрить механизм, требующий от разработчиков предоставления точной информации, который обяжет их исправлять недостоверные факты в случае выявления случаев нарушения политики.

Хотя компания прямо заявила, что ее процесс проверки приложений не предназначен для подтверждения точности и полноты заявлений о безопасности данных, предоставленных сторонними разработчиками приложений, она намерена ввести строгие меры для устранения таких нарушений.

В случае обнаружения несоответствия сведений, представленных в разделе «Защита данных», с действительностью, Google будет принимать соответствующие меры. Несоблюдение требований может привести к блокировке обновлений или удалению «провинившегося» приложения из Google Play.