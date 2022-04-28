Dell представила модули CAMM, которые могут стать новым отраслевым стандартом

Компания Dell представила ноутбуки линейки Precision 2022 модельного года, и там есть, на что обратить внимание.

Начать стоит с самого необычного. Для новых ноутбуков компания разработала новый форм-фактор модуля оперативной памяти. Он называется CAMM (Compression Attached Memory Module).

Основная идея заключается в экономии места. Один модуль фактически объединяет два набора микросхем памяти, то есть заменяет два модуля SO-DIMM. При этом модуль CAMM на 57% тоньше, а двухсторонний вариант может характеризоваться объёмом 128 ГБ. В таком случае один модуль заменит четыре 32-гигабайтных SO-DIMM.

Ещё одной любопытной деталью является то, что для модулей объёмом 16, 32 и 64 ГБ заявлена частота 4800 МГц, а вот модуль объёмом 128 ГБ будет работать на частоте всего 3600 МГц, что очень мало для DDR5.

Что интересно, несмотря на то, что CAMM является запатентованной разработкой Dell, этот форм-фактор не будет эксклюзивом компании. Производитель отмечает, что создавал формат вместе с Intel и различными производителями оперативной памяти. Компания считает, что CAMM может стать новым отраслевым стандартом.

Первоначально модули CAMM появятся в ноутбуках Dell Precision 7770 и 7670 для рабочих станций до конца текущего квартала.

Что же касается остальных параметров ноутбуков, можно выделить пока ещё не представленные самой Intel мобильные высокопроизводительные процессоры Alder Lake-HX с 16 ядрами у топовых моделей. Также ноутбуки могут оснащаться видеокартами GeForce вплоть до RTX 3080 Ti. В линейку входят 17-дюймовый Precision 7770 и 16-дюймовый Precision 7670.