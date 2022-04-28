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Илон Маск считает, что в Twitter нужно внедрить сквозное шифрование
09:29 28.04.2022 |
Илон Маск, который недавно стал владельцем социальной сети Twitter, похоже, обозначил следующее важное изменение в этой платформе.
«Личные сообщения Twitter должны иметь сквозное шифрование, такое как в Signal, чтобы никто не мог шпионить за вашими сообщениями или взломать их».
То есть Маск считает, что личные сообщения в Twitter недостаточно защищены, и компании следует внедрить сквозное шифрование, как в мессенджерах. Учитывая, что платформа стала частной, такая мера безопасности явно должна быть реализована.
На самом деле ранее в Twitter уже работали над шифрованием для личных сообщений, но по каким-то причинам отказались от реализации этой идеи. Активным пользователям платформы остаётся надеяться, что данное сообщение Маска как можно быстрее приведёт к соответствующим изменениям.
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