Илон Маск считает, что в Twitter нужно внедрить сквозное шифрование

Илон Маск, который недавно стал владельцем социальной сети Twitter, похоже, обозначил следующее важное изменение в этой платформе.

«Личные сообщения Twitter должны иметь сквозное шифрование, такое как в Signal, чтобы никто не мог шпионить за вашими сообщениями или взломать их».

То есть Маск считает, что личные сообщения в Twitter недостаточно защищены, и компании следует внедрить сквозное шифрование, как в мессенджерах. Учитывая, что платформа стала частной, такая мера безопасности явно должна быть реализована.

На самом деле ранее в Twitter уже работали над шифрованием для личных сообщений, но по каким-то причинам отказались от реализации этой идеи. Активным пользователям платформы остаётся надеяться, что данное сообщение Маска как можно быстрее приведёт к соответствующим изменениям.