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DJI приостанавливает деятельность в Украине и России
10:23 27.04.2022 |
Производитель потребительских и коммерческих дронов DJI объявил о приостановке деятельности на территории Украины и России.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе китайской компании.
Отмечается, что DJI взаимодействует с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами по приостановке деловых операций на территориях двух стран.
"DJI проводит внутреннюю переоценку требований соответствия в различных юрисдикциях. В ожидании текущей проверки DJI временно приостановит всю свою деятельность в Украине и России", - сказано в пресс-релизе.
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