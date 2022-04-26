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Китай запустил в космос ракету с воздушного шара
15:49 26.04.2022 |
Запуск ракет-носителей не с Земли, а из атмосферы экономит топливо и снижает стоимость. Наибольшей экономии можно добиться запуском ракеты с воздушного шара, стоимость изготовления и обслуживания которого является очень и очень низкой. И хотя при нынешнем развитии технологий на орбиту такой носитель не выйдет, но для научных задач и целей мониторинга на высотах до нижней границы космоса это разумное решение, что подтвердили в Китае.
Как сообщают китайские СМИ, в минувшее воскресенье ракета была впервые поднята в верхние слои атмосферы на большом гелиевом воздушном шаре из Ленху на северо-западе Китая в провинции Цинхай. По команде с Земли ракета при наборе заданной высоты стартовала с шара.
«Это ознаменовало первый в мире существенный технологический прорыв в запуске ракет такого типа», - сказал генеральный директор компании Xingjian Tianhang Чжан Ичи (Zhang Yichi) в интервью государственной службе новостей China News Service, впрочем, умолчав о подробностях «прорыва».
Ракету и шар совместно разработали компания Xingjian Tianhang Space Technology и Институт физики атмосферы при Китайской академии наук. Подход может широко использоваться для изучения так называемого ближнего космоса на высотах от 20 км до 100 км, куда самолёты уже не долетают, а спутники не спускаются. Ракеты могут нести научные приборы для всестороннего изучения атмосферы, наблюдения Земли и других применений.
Созданный для воздушного старта шар был изготовлен из тонкого пластика и заполнен гелием при низком (нулевом) давлении. По мере подъёма и падения атмосферного давления оболочка шара раздувалась и сохраняла целостность. Это позволило шару подняться на заданную высоту и оставаться там достаточно долго, чтобы осуществить запуск ракеты.
Явным минусом запуска ракеты с воздушного шара остаётся плохая управляемость шара и зависимость от погодных условий, главными из которых остаются сила и направление ветра. Впрочем, современный уровень предсказания погоды позволяет с высокой точностью выбрать время запуска.
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