Финансовые новости
- |
- 22.04.22
- |
- 09:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
09:06 22.04.2022 |
Вчера была запущена ракета Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, которая доставила на орбиту 53 интернет-спутника SpaceX Starlink. Это был 12-й старт для этой первой ступени Falcon 9, которая установила рекорд повторного использования SpaceX. Ожидается, что это будет не последний полет ракеты-носителя.
Примерно через 8,5 минут после старта первая ступень совершила безопасную посадку на беспилотный корабль SpaceX Just Read The Introduction, который находился в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Тем временем вторая ступень Falcon 9 продолжила доставку спутников Starlink на орбиту. 53 спутника выведены на свою парковочную орбиту, как и планировалось, о чём сообщил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск примерно через час и 20 минут после старта.
Starlink предоставляет интернет-услуги клиентам по всему миру, в том числе и в Украине. Вчера министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил, что спутниковым интернетом от Starlink в итоге смогут пользоваться все жители этой страны.
На сегодняшний день SpaceX запустила более 2300 спутников Starlink , но планирует запустить еще больше. Согласно документам, поданным компанией, сеть следующего поколения может состоять из 30 000 космических аппаратов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая
|Министры финансов стран G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
|Конец переговорам с Путиным? Почему Украине придется победить на поле боя
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники
|Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту
|Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов
Это интересно
|TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне
|SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО
|Audi представила 5,5-метровый минивэн urbansphere
|Intel объявила о готовности к массовому производству квантовых процессоров на кремниевых кубитах
|Учёные нашли способ заряжать кардиостимуляторы и другие импланты с помощью ультразвука
|В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода
|Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год