Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии

Согласно последнему отчёту аналитиков Counterpoint Research, отслеживающих ситуацию с поставками компонентов смартфонов, ситуация с глобальным дефицитом микросхем, продолжит улучшаться во второй половине 2022 года на фоне того, что разрыв между спросом и предложением сокращается для большинства компонентов.

В течение последних двух лет дефицит микросхем преследовал многие отрасли, но с конца 2021 года разрыв между спросом и предложением сокращается, указывая на скорое устранение дефицита.

Как утверждается, уровни запасов микросхем для смартфонов 5G, включая процессоры приложений, усилители мощности и радиочастотные приемопередатчики, значительно увеличились, хотя остаются и узкие места - например, микросхемы с поддержкой 4G и контроллеры питания.

На рынке ПК сократился разрыв в поставках таких важных компонентов, как контроллеры питания, Wi-Fi и интерфейсов ввода-вывода. Более того, аналитики полагают, что в первом полугодии 2022 года поставки будут пересмотрены в сторону понижения, в основном из-за увеличения запасов в канале и замедления темпов роста продаж потребительских ПК.

«В прошлом году нехватка предложения совпала с восстановлением потребительского и делового спроса, что вызвало много головной боли по всей цепочке поставок. Но за последние несколько месяцев мы наблюдаем снижение спроса, которое прекрасно сочетается с увеличением запасов», - отмечает Дейл Гай (Dale Gai), директор отдела полупроводников и компонентов Counterpoint Research.

