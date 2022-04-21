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Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
14:09 21.04.2022 |
Согласно последнему отчёту аналитиков Counterpoint Research, отслеживающих ситуацию с поставками компонентов смартфонов, ситуация с глобальным дефицитом микросхем, продолжит улучшаться во второй половине 2022 года на фоне того, что разрыв между спросом и предложением сокращается для большинства компонентов.
В течение последних двух лет дефицит микросхем преследовал многие отрасли, но с конца 2021 года разрыв между спросом и предложением сокращается, указывая на скорое устранение дефицита.
Как утверждается, уровни запасов микросхем для смартфонов 5G, включая процессоры приложений, усилители мощности и радиочастотные приемопередатчики, значительно увеличились, хотя остаются и узкие места - например, микросхемы с поддержкой 4G и контроллеры питания.
На рынке ПК сократился разрыв в поставках таких важных компонентов, как контроллеры питания, Wi-Fi и интерфейсов ввода-вывода. Более того, аналитики полагают, что в первом полугодии 2022 года поставки будут пересмотрены в сторону понижения, в основном из-за увеличения запасов в канале и замедления темпов роста продаж потребительских ПК.
«В прошлом году нехватка предложения совпала с восстановлением потребительского и делового спроса, что вызвало много головной боли по всей цепочке поставок. Но за последние несколько месяцев мы наблюдаем снижение спроса, которое прекрасно сочетается с увеличением запасов», - отмечает Дейл Гай (Dale Gai), директор отдела полупроводников и компонентов Counterpoint Research.
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