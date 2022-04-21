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Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту
10:49 21.04.2022 |
OneWeb подписала договор о сотрудничестве с индийской компанией New Space India. В рамках договора интернет-спутники британской компании будут запускаться в космос с площадки космодрома им. Сатиша Дхавана, который расположен на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление компаний.
«Компания [OneWeb] и New Space India Limited, являющаяся коммерческим подразделением Индийской организации космических исследований, заключили соглашение, которое поможет OneWeb гарантировать завершение её программы выведения спутников на орбиту. Первый совместный пуск с New Space India ожидается в 2022 году и будет осуществлён с территории Космического центра имени Сатиша Дхавана на Шрихарикоте. Запуск позволит увеличить размеры спутниковой группировки OneWeb, насчитывающей сейчас 428 аппаратов - 66 % от планируемого общего числа», - говорится в сообщении OneWeb.
Отметим, что в марте этого года OneWeb, крупная доля в которой принадлежит индийской Bharti Global, также заключила соглашение на выведение спутников с американской компанией SpaceX. Первый пуск по контракту с компанией Илона Маска также запланирован на этот год. Условия обеих сделок не разглашаются. Ранее спутники OneWeb выводились на орбиту силами «Роскосмоса», однако несколько недель назад сотрудничество в рамках этого проекта было прервано на фоне обострения в отношениях России и Великобритании.
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