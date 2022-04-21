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Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники
12:56 21.04.2022 |
Европа сделала еще один шаг к обязательному использованию единого зарядного разъема в смартфонах, планшетах и других потребительских электронных устройствах. Европейская комиссия предложила использовать единый порт для зарядки мобильных устройств более десяти лет назад, надеясь, что производители телефонов смогут найти общее решение. Когда стало ясно, что добровольно отрасль на это не пойдет, в прошлом году был представлен проект закона, а вчера комитет Европейского парламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей поддержал предложение Еврокомиссии.
Для зарядки смартфонов Apple iPhone используются кабели с разъемом Lightning, а для зарядки устройств с ОС Android, преобладающих в структуре продаж на европейском рынке, - кабели с разъемом USB-C.
«Поскольку в Европу ежегодно отправляется полмиллиарда зарядных устройств для портативных устройств, образующих от 11 000 до 13 000 тонн электронных отходов, одно зарядное устройство для мобильных телефонов и других малых и средних электронных устройств принесет пользу всем», - сказал Алекс Агиус Салиба (Alex Agius Saliba), возглавляющий обсуждение законопроекта в парламенте.
Комитет хочет, чтобы порт USB Type-C стал стандартом для мобильных телефонов, планшетов, наушников, электронных книг, маломощных ноутбуков, клавиатур, компьютерных мышей, наушников, умных часов и электронных игрушек.
Компания Apple заявила, что это предложение нанесет ущерб инновациям и создаст массу отходов, если потребители будут вынуждены перейти на новые зарядные устройства.
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