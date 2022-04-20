Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз

О дефиците технологического оборудования, с которым TSMC пришлось столкнуться в этом году, руководство компании рассказало на недавней квартальной конференции. Японские источники поясняют, что на вторичном рынке оборудования цены выросли на величину от двух до пяти раз, но от покупателей всё равно нет отбоя, поскольку производители получают возможность купить необходимое оборудование в пределах месяца. Новое же пришлось бы ждать до полутора лет.

Как поясняет издание Nikkei Asian Review, рынок подержанного оборудования подогревается сразу несколькими факторами. Во-первых, на первичном рынке спрос превышает предложение, и сроки ожидания поставок выросли с одного до полутора лет. Во-вторых, возросший в пандемию спрос на ряд специфических компонентов, изготавливаемых из кремниевых пластин типоразмера 200 мм, спровоцировал рост спроса на соответствующее технологическое оборудование, а его гораздо проще найти на вторичном рынке, чем на первичном. Наконец, свою лепту вносит Китай, который на первичном рынке сильно обделён возможностями закупок из-за санкций, а на вторичном подобных барьеров несколько меньше. Уже в этом году Китай будет отвечать за выпуск пятой части всех полупроводниковых компонентов в мире, так что влияние этого региона только крепнет.

Японские поставщики литографического оборудования за прошлый фискальный год, который завершился 31 марта, выручили рекордные $26 млрд - на 41 % больше, чем годом ранее. При этом производители оборудования и сами страдают от дефицита компонентов, необходимых для выпуска собственной продукции. Компания TSMC пытается им содействовать, отправляя в командировки своих специалистов для решения вопросов на местах.

Ситуация с ценами на вторичном рынке литографического оборудования стала непредсказуемой. Нормой является двойная переплата за экземпляр оборудования по сравнению с ценами на момент до начала пандемии. Некоторое оборудование более чем двадцатилетней давности приобретается по тем же ценам, что и новое. Самые свежие из доступных экземпляров выросли в цене в пять раз. Производители чипов готовы покупать оборудование и по таким ценам, поскольку выигрывают время в условиях высокого спроса на их продукцию.

По оценкам SEMI, в 2020 году на оборудование для обработки кремниевых пластин типоразмера 200 мм во всём мире было потрачено $3 млрд, но по итогам предыдущего и этого года расходы превысят $5 млрд. Именно концентрация мощностей по выпуску чипов с использованием зрелой литографии позволит Китаю стать крупнейшим регионом мира с долей 21 % в текущем году. Свою лепту внесёт и растущий спрос на электромобили, которым требуется гораздо больше полупроводниковых компонентов. Японские поставщики литографического оборудования даже решили возродить выпуск некоторых видов продукции, чтобы лучше соответствовать спросу. По оценкам участников рынка, высокий спрос на вторичном рынке литографического оборудования сохранится минимум до конца текущего года.