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В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода
23:29 18.04.2022 |
Все сообщения общедоступных каналов в Telegram на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию.
Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров.
Он отметил, что в новом обновлении соцсети есть большего количества языков в для переводов сообщений (чтобы включить кнопку "Перевести", нужно перейти в "Настройки" - "Языки").
По его словам, Telegram стал основным источником информации из Украины и он надеется, что предоставляемые инструменты помогут информировать больше людей и спасти больше жизней.
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