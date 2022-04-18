Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год

Специфика структуры капитала Twitter заключается в том, что никто из основателей никогда не являлся крупным акционером компании, и Джек Дорси (Jack Dorsey) на днях признался, что она всегда была готова к продаже. Сейчас, когда не только Илон Маск (Elon Musk) проявляет интерес к выкупу акций Twitter, совет директоров предпринял защитные меры от враждебного поглощения, которые будут действовать до 14 апреля следующего года.

Суть этих мер, как поясняют множественные публикации в зарубежных деловых изданиях, сводится к механизму предоставления права прочим акционерам купить дополнительное количество акций с существенной скидкой, если один из акционеров против воли совета директоров приобретёт более 15 % акций компании. Тем самым доля «нежелательного инвестора» будет искусственным образом размываться, лишая его возможности оказывать существенное влияние на управление бизнесом.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники, совет директоров вряд ли вынесет решение по предложению Илона Маска выкупить оставшиеся акции Twitter по $54,2 за штуку до конца этой недели. При этом интерес к покупке компании начал проявлять инвестиционный фонд Thoma Bravo, но пока не совсем понятно, выступит ли он в качестве конкурента Маска или его союзника. Слухи приписывают возможность участия в выкупе и инвестиционной компании Silver Lake, чей представитель является членом совета директоров Twitter, но пока вся эта информация не подтверждена официально.

Сам Илон Маск уже упоминал о наличии у него «плана Б» на случай срыва сделки по выкупу Twitter на предложенных условиях, но из комментариев миллиардера пока известно лишь то, что в случае неудачи данной инициативы он готов пересмотреть свой статус в качестве акционера компании. К слову, крупнейшим акционером Twitter он уже не считается, ибо этот статус перешёл к Vanguard Group, сосредоточившей в своих руках 10,3% капитала компании.