Adobe, Microsoft и Intel разработают стандарт подтверждения подлинности видео и фото

Консорциум компаний IT-отрасли, к которому примкнули Adobe, Microsoft, Intel, Twitter, Sony, Nikon, BBC и Arm, намеревается в ближайшие годы внедрить стандарт подтверждения подлинности фотографий и видеоматериалов, который предотвратит распространение ложной информации в глобальной сети. В основу механизма вполне предсказуемо будет положена блокчейн-технология.

По информации Nikkei Asian Review, отраслевой консорциум уже получил обозначение Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Компания Adobe на правах разработчика популярных приложений для обработки фото и видео ожидает, что элементы механизмов проверки подлинности появятся уже в этом году. Через пару лет будет сформирована готовая экосистема, которая позволит контролировать подлинность фото- и видеоматериалов на всех этапах их жизненного цикла.

Как известно, современные нейронные сети позволяют создавать правдоподобные видео, которые могут быть использованы для распространения ложной информации, и у рядового пользователя не всегда достаточно опыта для разоблачения подлога. Коалиция компаний собирается разработать технический стандарт, который будет гарантировать отсутствие вмешательства в фото- и видеоматериалы при помощи технологии распределённых реестров, более известной как «блокчейн». Adobe работает над проблемой на протяжении двух с половиной лет, и предстоит сделать ещё многое, прежде чем все платформы смогут принять на вооружение эффективные механизмы проверки подлинности материалов.