Финансовые новости
- |
- 17.04.22
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Гиперзвуковая космическая пушка Green Launch за 10 минут доставит груз до орбиты Земли
11:03 17.04.2022 |
Поскольку космические ракеты дороги, наносят вред окружающей среде и иногда просто взрываются ещё на старте или в полёте, человечество ищет более эффективные альтернативы. Помимо «кинетической пушки» SpinLaunch, раскручивающей объект до огромной скорости перед запуском в космос, появился и другой вариант - огромная газовая пушка компании Green Launch.
Исполнительный директор компании доктор Джон У. Хантер (John W. Hunter) 30 лет назад возглавлял проект Super High Altitude Research Project (SHARP) в Ливерморской национальной лаборатории, где занимались разработкой самой большой и мощной в мире «водородной импульсной пусковой установки».
По сути это длинная труба, заполненная водородом с добавлением гелия и кислорода. Газы служат альтернативой пороховому или иному пиротехническому заряду, разгоняя полезный груз до огромных скоростей. В 1992 году на 122-мм установке удалось добиться скорости в 9 Махов. В компании утверждают, что решение намного лучше масштабируется, чем предложенный SpinLaunch вариант.
Для того, чтобы выводить грузы на орбиту, запускаемые снаряды должны иметь дополнительную ступень с ракетным двигателем, обеспечивающим ускорение и возможность маневрировать в космосе для выхода на нужную орбиту.
В Green Launch считают, что стоимость запусков будет минимальной, примерно на порядок ниже стоимости запуска груза сопоставимой массы традиционным способом. Кроме того, отсутствие у ракет первой ступени позволит защитить природу от вредоносного воздействия, поскольку сжигание водорода в самой пушке не оставляет выбросов кроме воды. А операторы группировок спутников получат возможность запускать их по одному, что позволит избежать риска потерять разом пару сотен объектов в случае неудачного старта ракеты.
Осуществлять запуски можно каждые 60-90 минут. Другими словами, выводить объекты в космос на низкую околоземную орбиту с высотой 300-1000 км можно менее, чем за два часа, а сам снаряд будет добираться после выстрела к месту назначения буквально за 10 минут.
Компания уже построила тестовую установку высотой 16,5 м и в конце прошлого года испытала её на площадке в Аризоне, добившись скорости более 3 Махов и отправив снаряд в стратосферу. В этом году компания намерена обеспечить объекту скорость, достаточную для преодоления т. н. «линии Кармана» - высоты 100 км, на которой пролегает граница с космосом.
В числе партнёров и клиентов - Калифорнийский университет в Сан-Диего и Гарвард, спонсором выступает Национальный научный фонд США. В частности, проект способен предоставить ценные данные климатологам, забрав образцы атмосферы с высоты 30-100 км - здесь слишком высоко для шаров-зондов и слишком низко для спутников, а обычные ракеты способны загрязнить пробы собственным выхлопом.
Кинетическая пушка от SpinLaunch выполнит тестовый пуск для NASA уже в этом году
Компания SpinLaunch, разработавшая кинетическую систему вывода спутников на орбиту, подписала соглашение с NASA о совместном использовании необычной технологии. Как сообщают представители SpinLaunch, ожидается, что тестовый пуск для NASA состоится уже в этом году и «обеспечит NASA ценной информацией о потенциальных возможностях коммерческих запусков в будущем».
Недавно представленное соглашение Space Act Agreement является частью программы NASA - Flight Opportunities Program, в рамках которой оказывается помощь в демонстрации технологий, способных помочь пополнению научных и исследовательских портфолио агентства и обеспечивается развитие индустрии частных космических полётов.
Технология SpinLaunch предполагает разгон кинетических ракет до огромной скорости ещё на Земле с использованием дискообразной вакуумной камеры размером с большое здание с пусковой трубой, через которую в нужный момент и выпускается раскрученный снаряд для полёта в космос. Двигатели ракет будут активироваться уже тогда, когда объекты будут находиться высоко в небе. Благодаря этому для космических пусков потребуется намного меньше топлива и средств в целом, чем при классических космических полётах.
SpinLaunch уже совершила несколько тестовых пусков с площадки Spaceport America в штате Нью-Мексико с помощью суборбитальной пусковой системы. Позже планируется создать более крупную установку, орбитальную - первые тестовые пуски с её помощью должны состояться в 2025 году. По словам представителя компании, соглашение с NASA стало ключевой поворотной точкой, знаменующей переход от разработки технологии к коммерческому использованию. В ближайшем будущем планируется привлечь и других партнёров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Крейсер «Москва» затонул, - Минобороны РФ
|Нацбанк Украины впервые с начала войны разрешил банкам продажу наличной валюты населению
|США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты
|ФСБ планировало вывезти Медведука через Приднестровье в Москву – Баканов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Гиперзвуковая космическая пушка Green Launch за 10 минут доставит груз до орбиты Земли
|ФБР: Одно из крупнейших хищений криптовалюты - дело рук хакеров из КНДР
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
Это интересно
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии
|Продажи оборудования для производства полупроводников в 2021 году взлетели на 44 % — больше других закупился Китай
|Китайским компаниям принадлежит всего 4% мирового рынка микросхем
|Больше половины пострадавших организаций заплатили выкуп вымогателям в 2021 году
|Из Google Play удалили «СберБанк Онлайн» и ряд других приложений «Сбера»
|Tesla продемонстрировала способность пикапа Cybertruck подруливать задними колёсами
|Nokia объявила об уходе из России