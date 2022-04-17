Гиперзвуковая космическая пушка Green Launch за 10 минут доставит груз до орбиты Земли

Поскольку космические ракеты дороги, наносят вред окружающей среде и иногда просто взрываются ещё на старте или в полёте, человечество ищет более эффективные альтернативы. Помимо «кинетической пушки» SpinLaunch, раскручивающей объект до огромной скорости перед запуском в космос, появился и другой вариант - огромная газовая пушка компании Green Launch.

Исполнительный директор компании доктор Джон У. Хантер (John W. Hunter) 30 лет назад возглавлял проект Super High Altitude Research Project (SHARP) в Ливерморской национальной лаборатории, где занимались разработкой самой большой и мощной в мире «водородной импульсной пусковой установки».

По сути это длинная труба, заполненная водородом с добавлением гелия и кислорода. Газы служат альтернативой пороховому или иному пиротехническому заряду, разгоняя полезный груз до огромных скоростей. В 1992 году на 122-мм установке удалось добиться скорости в 9 Махов. В компании утверждают, что решение намного лучше масштабируется, чем предложенный SpinLaunch вариант.

Для того, чтобы выводить грузы на орбиту, запускаемые снаряды должны иметь дополнительную ступень с ракетным двигателем, обеспечивающим ускорение и возможность маневрировать в космосе для выхода на нужную орбиту.

В Green Launch считают, что стоимость запусков будет минимальной, примерно на порядок ниже стоимости запуска груза сопоставимой массы традиционным способом. Кроме того, отсутствие у ракет первой ступени позволит защитить природу от вредоносного воздействия, поскольку сжигание водорода в самой пушке не оставляет выбросов кроме воды. А операторы группировок спутников получат возможность запускать их по одному, что позволит избежать риска потерять разом пару сотен объектов в случае неудачного старта ракеты.





Осуществлять запуски можно каждые 60-90 минут. Другими словами, выводить объекты в космос на низкую околоземную орбиту с высотой 300-1000 км можно менее, чем за два часа, а сам снаряд будет добираться после выстрела к месту назначения буквально за 10 минут.

Компания уже построила тестовую установку высотой 16,5 м и в конце прошлого года испытала её на площадке в Аризоне, добившись скорости более 3 Махов и отправив снаряд в стратосферу. В этом году компания намерена обеспечить объекту скорость, достаточную для преодоления т. н. «линии Кармана» - высоты 100 км, на которой пролегает граница с космосом.

В числе партнёров и клиентов - Калифорнийский университет в Сан-Диего и Гарвард, спонсором выступает Национальный научный фонд США. В частности, проект способен предоставить ценные данные климатологам, забрав образцы атмосферы с высоты 30-100 км - здесь слишком высоко для шаров-зондов и слишком низко для спутников, а обычные ракеты способны загрязнить пробы собственным выхлопом.

Кинетическая пушка от SpinLaunch выполнит тестовый пуск для NASA уже в этом году

Компания SpinLaunch, разработавшая кинетическую систему вывода спутников на орбиту, подписала соглашение с NASA о совместном использовании необычной технологии. Как сообщают представители SpinLaunch, ожидается, что тестовый пуск для NASA состоится уже в этом году и «обеспечит NASA ценной информацией о потенциальных возможностях коммерческих запусков в будущем».

Недавно представленное соглашение Space Act Agreement является частью программы NASA - Flight Opportunities Program, в рамках которой оказывается помощь в демонстрации технологий, способных помочь пополнению научных и исследовательских портфолио агентства и обеспечивается развитие индустрии частных космических полётов.

Технология SpinLaunch предполагает разгон кинетических ракет до огромной скорости ещё на Земле с использованием дискообразной вакуумной камеры размером с большое здание с пусковой трубой, через которую в нужный момент и выпускается раскрученный снаряд для полёта в космос. Двигатели ракет будут активироваться уже тогда, когда объекты будут находиться высоко в небе. Благодаря этому для космических пусков потребуется намного меньше топлива и средств в целом, чем при классических космических полётах.

SpinLaunch уже совершила несколько тестовых пусков с площадки Spaceport America в штате Нью-Мексико с помощью суборбитальной пусковой системы. Позже планируется создать более крупную установку, орбитальную - первые тестовые пуски с её помощью должны состояться в 2025 году. По словам представителя компании, соглашение с NASA стало ключевой поворотной точкой, знаменующей переход от разработки технологии к коммерческому использованию. В ближайшем будущем планируется привлечь и других партнёров.



