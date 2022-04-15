В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром

Спонсируемый южнокорейским правительством проект подводного поселения близ городской агломерации Ульсан предусматривает не только места для работы и обитания, но и размещение высокоэффективного дата-центра. Проект позволит изучить особенности строительства и обслуживания подобных комплексов. Возглавляет проект Корейский институт океанской науки и техники (KIOST) при поддержке Министерства морских дел и рыболовства.

На первом этапе в экспериментальном поселении в течение месяца будут жить пять человек. Интересно, что ЦОД является неотъемлемой частью проекта KIOST. Он поможет в развитии будущих подводных дата-центров, энергоэффективных и устойчивых. Дополнительно планируется тестирование системы раннего предупреждения о морских стихийных бедствиях, а также использование комплекса для подводного туризма. В перспективе возможно даже строительство отдельного отеля.

Проект стоимостью $30 млн рассчитан на 5 лет, а 80 % расходов на его реализацию будет покрыто государством. Помимо KIOST в проекте участвуют 23 ведомства и частные компании, включая Корейский институт аэрокосмических исследований и SK Telecom. Ожидается, что он не только будет легко интегрирован в инфраструктуру местной агломерации, но и поможет добиться углеродной нейтральности благодаря подводным хранилищам данных в ЦОД, которые, судя по всему, предполагается «бесплатно» охлаждать забортной водой.

По мнению учёных, эксплуатация подводного городка будет напоминать жизнь в космосе - как и на космической станции, на его территории будут испытывать всевозможные технологии и проводить различные научные эксперименты. Агломерация Ульсан выбрана из-за благоприятных природных условий, а также наличия развитых судостроительных мощностей, что поспособствует быстрому возведению морских сооружений.

Сегодня есть определённый интерес к подводным дата-центрам для решения различных задач. Так, микро-ЦОД Project Natick от Microsoft и очень похожие на них китайские Highlander предназначены для размещения в прибрежных водах и создаются ради повышения энергоэффективности. Альтернативой им могут стать плавучие дата-центры. А вот решения Subsea Cloud рассчитаны на установку на глубине 3000 м, всё ради защиты физического доступа к ЦОД.