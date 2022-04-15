Финансовые новости
- |
- 15.04.22
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром
11:27 15.04.2022 |
Спонсируемый южнокорейским правительством проект подводного поселения близ городской агломерации Ульсан предусматривает не только места для работы и обитания, но и размещение высокоэффективного дата-центра. Проект позволит изучить особенности строительства и обслуживания подобных комплексов. Возглавляет проект Корейский институт океанской науки и техники (KIOST) при поддержке Министерства морских дел и рыболовства.
На первом этапе в экспериментальном поселении в течение месяца будут жить пять человек. Интересно, что ЦОД является неотъемлемой частью проекта KIOST. Он поможет в развитии будущих подводных дата-центров, энергоэффективных и устойчивых. Дополнительно планируется тестирование системы раннего предупреждения о морских стихийных бедствиях, а также использование комплекса для подводного туризма. В перспективе возможно даже строительство отдельного отеля.
Проект стоимостью $30 млн рассчитан на 5 лет, а 80 % расходов на его реализацию будет покрыто государством. Помимо KIOST в проекте участвуют 23 ведомства и частные компании, включая Корейский институт аэрокосмических исследований и SK Telecom. Ожидается, что он не только будет легко интегрирован в инфраструктуру местной агломерации, но и поможет добиться углеродной нейтральности благодаря подводным хранилищам данных в ЦОД, которые, судя по всему, предполагается «бесплатно» охлаждать забортной водой.
По мнению учёных, эксплуатация подводного городка будет напоминать жизнь в космосе - как и на космической станции, на его территории будут испытывать всевозможные технологии и проводить различные научные эксперименты. Агломерация Ульсан выбрана из-за благоприятных природных условий, а также наличия развитых судостроительных мощностей, что поспособствует быстрому возведению морских сооружений.
Сегодня есть определённый интерес к подводным дата-центрам для решения различных задач. Так, микро-ЦОД Project Natick от Microsoft и очень похожие на них китайские Highlander предназначены для размещения в прибрежных водах и создаются ради повышения энергоэффективности. Альтернативой им могут стать плавучие дата-центры. А вот решения Subsea Cloud рассчитаны на установку на глубине 3000 м, всё ради защиты физического доступа к ЦОД.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк Украины впервые с начала войны разрешил банкам продажу наличной валюты населению
|США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты
|ФСБ планировало вывезти Медведука через Приднестровье в Москву – Баканов
|Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФБР: Одно из крупнейших хищений криптовалюты - дело рук хакеров из КНДР
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
Это интересно
|Продажи оборудования для производства полупроводников в 2021 году взлетели на 44 % — больше других закупился Китай
|Китайским компаниям принадлежит всего 4% мирового рынка микросхем
|Больше половины пострадавших организаций заплатили выкуп вымогателям в 2021 году
|Из Google Play удалили «СберБанк Онлайн» и ряд других приложений «Сбера»
|Tesla продемонстрировала способность пикапа Cybertruck подруливать задними колёсами
|Nokia объявила об уходе из России
|Amazon столкнулась с проблемами безопасности при доставке товаров дронами, но не хочет останавливаться