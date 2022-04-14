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Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
19:59 14.04.2022 |
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке, направленной на похищение данных.
Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.
"Будьте осторожны! Зафиксирована новая кибератака, направленная на похищение даных.
Вражеские хакеры в очередной раз атакуют украинцев, используя "горячие" военные темы. На этот раз - по мобилизации.
"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о массовом распространении среди граждан Украины опасных XLS-документов под названием "Мобилизационный регистр.xls", - говорится в сообщении.
Открытие документа в конечном итоге приведет к запуску на компьютере вредоносной программы IcedID, также известной как BankBot.
Она относится к классу "банковских троянских программ" и, среди прочего, обеспечивает похищение аутентификационных данных, поясняют в ведомстве.
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