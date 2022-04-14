Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке, направленной на похищение данных.

Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.

"Будьте осторожны! Зафиксирована новая кибератака, направленная на похищение даных.

Вражеские хакеры в очередной раз атакуют украинцев, используя "горячие" военные темы. На этот раз - по мобилизации.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о массовом распространении среди граждан Украины опасных XLS-документов под названием "Мобилизационный регистр.xls", - говорится в сообщении.

Открытие документа в конечном итоге приведет к запуску на компьютере вредоносной программы IcedID, также известной как BankBot.

Она относится к классу "банковских троянских программ" и, среди прочего, обеспечивает похищение аутентификационных данных, поясняют в ведомстве.