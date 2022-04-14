Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии

Большинство попавшей днём на Землю солнечной энергии ночью улетает обратно в космос в виде так называемого радиационного излучения. В процессе этого явления предметы и поверхность Земли остывают сильнее окружающего воздуха, чем не преминули воспользоваться учёные. За счёт разницы температур в несколько градусов можно запустить в работу встроенный в солнечную панель термоэлектрический генератор, который будет вырабатывать энергию ночью.

Исследователи давно пытаются создать эффективное решение для получения энергии в ночные часы, чтобы хоть как-то сгладить провалы в работе солнечных электростанций. Предложенные до сих пор решения отличались крайне низкой производительностью. Инженеру Сиду Ассававоррариту (Sid Assawaworrarit) из Стэнфордского университета удалось создать конструкцию солнечной панели со встроенным термоэлектрическим генератором, который почти в десять раз превзошёл аналогичные разработки.

Эксперименты с улучшенной панелью показали, что с каждого квадратного метра солнечной панели в безоблачную ночь можно генерировать 50 мВт мощности. За счёт оптимизации конструкции и других улучшений генерируемую ночью мощность можно довести до 1-2 Вт с м2. Этого будет достаточно для поддержки работы определённых электроприборов в ночные часы.

Днём, напомним, каждый квадратный метр солнечных панелей в среднем вырабатывает до 150 Вт электричества. Ночная выработка не сравнится и вряд ли в обозримом будущем догонит дневную, но даже 1 Вт ночью с каждого квадратного метра - это лучше, чем ничего.