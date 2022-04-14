Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году

Южнокорейское объединение Korea Display Industry Association 13 апреля опубликовало неутешительную для местного бизнеса статистику - китайские производители дисплеев стали лидировать на мировом рынке, заняв 41,5 % в 2021 году. На долю южнокорейских производителей приходится 33,2 %.

По данным ассоциации, южнокорейскому бизнесу удалось сместить с лидирующих позиций японских производителей в 2004 году, но и сами они вынуждены были уступить ведущую роль китайским конкурентам 17 лет спустя.

Китайские производители дисплеев начали активно инвестировать в LCD-сегмент в начале 2010-х годов, причём власти КНР предоставляли огромные субсидии на развитие отрасли. В результате южнокорейские компании потеряли ценовую конкурентоспособность в этом сегменте и стали сокращать в нём производство, а бизнес из КНР занял в 2018 году ведущие позиции. На рынке LCD-панелей китайские компании уже в прошлом году занимали 50,7 % рынка, а Южная Корея - всего 14,6 %.

Корейские предприятия всё ещё лидируют в сегменте OLED, здесь на их долю в 2021 году приходилось 82,8 % рынка. Тем не менее китайские компании проявляют большой интерес и к этой нише. Поскольку OLED-панели применяются не только в телевизорах, но и в смартфонах, планшетах и другой компактной электронике, китайские компании вроде BOE и Tianma быстро наращивают инвестиции - эксперты ожидают, что объёмы китайского производства в данной сфере превысят корейские в ближайшие два года.

Что касается панелей для OLED-телевизоров, фактическая монополия LG Display на этом рынке предположительно будет ликвидирована в течение ближайшего десятилетия. Доля китайских производителей должна увеличиться в 2026 году до как минимум 15,5 %.