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Продажи оборудования для производства полупроводников в 2021 году взлетели на 44 % — больше других закупился Китай
17:50 13.04.2022 |
Мировые продажи оборудования для производства полупроводниковой продукции выросли на 44 % в 2021 году и составили $102,6 млрд, говорится в отчёте SEMI, на который ссылается издание DigiTimes. Для сравнения, выручка в этом сегменте в 2020 году составила $71,2 млрд.
В Китае отмечается рост на 58 %. Затраты на оборудование для выпуска полупроводников составили $29,6 млрд. Страна во второй раз признана крупнейшим закупщиком таких машин. В Южной Корее, являющейся вторым крупнейшим закупщиком, продажи увеличились на 55 % и составили $25 млрд. Тайвань, оказавшаяся на третьем месте, увеличила закупки на 45 %, потратив $24,9 млрд.
Годовые затраты на покупку полупроводникового оборудования в Европе и США увеличились на 23 и 17 % соответственно, указывает SEMI. В остальном мире продажи выросли на 79 %. «Увеличение на 44 % затрат на покупку полупроводникового оборудования в 2021 году указывает на активное наращивание своих мощностей мировыми производителями чипов», - отмечает президент ассоциации SEMI Аджит Маноча (Ajit Manocha).
SEMI является глобальной промышленной ассоциацией, объединяющей производителей оборудования, материалов и услуг, работающих в области микроэлектроники, фотовольтаики, дисплеев, а также в других смежных областях.
В отчёте ассоциации также указывается, что мировые продажи оборудования для обработки кремниевых пластин в 2021 выросли на 44 %, а сопутствующего оборудования для производства полупроводников - на 22 %. По данным SEMI, самый значительный рост продаж наблюдался в сегменте оборудования для сборки и упаковки чипов - он составил в прошлом году 87 %. Продажи тестового оборудования выросли на 30 %.
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