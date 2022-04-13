Китайским компаниям принадлежит всего 4% мирового рынка микросхем

Специалисты аналитической компании IC Insights подвели итоги 2021 года на мировом рынке микросхем. Согласно их подсчётам, лидирующие позиции среди компаний, располагающих собственными производствами, компаний, специализирующихся только на разработке, и на рынке в целом занимают компании со штаб-квартирами в США.

По итогам года им принадлежит 54% всего мирового рынка микросхем. Доля южнокорейских компаний, занимающих второе место, равна 22%. На тайваньские компании приходится 9% мирового рынка. Европейские и японские компании занимают по 6%. Наконец, доля компаний континентального Китая равна 4%. Отметим, что в расчёт не принимались компании, занятые только контрактным производством, то есть не разрабатывающие микросхемы.

Интересно, что почти все южнокорейские и японские компании имеют собственные производства, тогда как тайваньские и китайские - напротив, в основном представлены в категории бесфабричных разработчиков. И только в США соблюдается баланс между этими двумя категориями.

За период с 1990-х годов ситуация на рынке очень сильно изменилась. Японские компании, в начале периода занимавшие почти половину рынка, утратили лидерство, и на первое место вышли североамериканские компании. Компании из азиатско-тихоокеанского региона показывают наибольший рост, а доля европейских компаний изменилась меньше всего.



