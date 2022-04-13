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Китайским компаниям принадлежит всего 4% мирового рынка микросхем
16:59 13.04.2022 |
Специалисты аналитической компании IC Insights подвели итоги 2021 года на мировом рынке микросхем. Согласно их подсчётам, лидирующие позиции среди компаний, располагающих собственными производствами, компаний, специализирующихся только на разработке, и на рынке в целом занимают компании со штаб-квартирами в США.
По итогам года им принадлежит 54% всего мирового рынка микросхем. Доля южнокорейских компаний, занимающих второе место, равна 22%. На тайваньские компании приходится 9% мирового рынка. Европейские и японские компании занимают по 6%. Наконец, доля компаний континентального Китая равна 4%. Отметим, что в расчёт не принимались компании, занятые только контрактным производством, то есть не разрабатывающие микросхемы.
Интересно, что почти все южнокорейские и японские компании имеют собственные производства, тогда как тайваньские и китайские - напротив, в основном представлены в категории бесфабричных разработчиков. И только в США соблюдается баланс между этими двумя категориями.
За период с 1990-х годов ситуация на рынке очень сильно изменилась. Японские компании, в начале периода занимавшие почти половину рынка, утратили лидерство, и на первое место вышли североамериканские компании. Компании из азиатско-тихоокеанского региона показывают наибольший рост, а доля европейских компаний изменилась меньше всего.
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