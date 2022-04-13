Больше половины пострадавших организаций заплатили выкуп вымогателям в 2021 году

В прошлом году от успешных атак программ-вымогателей пострадал рекордный 71% организаций, по сравнению с 55% в 2017 году. В 63% случаев компании заплатили требуемый преступниками выкуп (по сравнению с 39% в 2017 году). Существует несколько объяснений, почему в настоящее время все больше организаций, таких как Colonial Pipeline , CNA Financial и JBS Holdings , платят выкупы.

Во-первых, угроза раскрытия похищенных данных. Большинство современных атак программ-вымогателей не только шифруют скомпрометированные данные, но и похищают их. Неуплата выкупа может привести к публичному раскрытию крайне конфиденциальных данных.

Во-вторых, многие организации приходят к выводу, что уплата выкупа обходится значительно дешевле, чем высокие затраты на простои системы, сбои в обслуживании клиентов и потенциальные судебные иски, связанные с раскрытием конфиденциальных данных.

В-третьих, повышенная уверенность в успешном восстановлении данных часто учитывается при принятии решения о выплате выкупа, отметили специалисты из компании CyberEdge Group. 72% жертв, заплативших выкуп, восстановили свои данные в 2021 году, по сравнению с 49% в 2017 году.

«В наши дни стать жертвой программ-вымогателей - скорее вопрос «когда», чем «если». Решить, платить ли выкуп, непросто. Но если компании спланируют заранее и тщательно, то решение может быть принято задолго до атаки программ-вымогателей. По крайней мере, должна существовать система принятия решений, чтобы драгоценное время не было потрачено впустую по мере приближения крайнего срока выплаты выкупа», - пояснил генеральный директор компании CyberEdge Group Стив Пайпер.