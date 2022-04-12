Amazon столкнулась с проблемами безопасности при доставке товаров дронами, но не хочет останавливаться

Компания Amazon уже давно работает над тем, чтобы доставлять товары к покупателям с помощью дронов, но массово такая услуга до сих пор не запущена. Издание Bloomberg выяснило причины. Если кратко, то программа сталкивается с серьёзными техническими проблемами, связанными с безопасностью,текучкой кадров в рядах разработчиков и другими трудностями.

В уже далёком 2013 году основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) пообещал заполнить небо многих городов дронами доставки, которые смогут доставлять посылки за 30 минут после покупку. Тогда Безос говорил, что случится это «в ближайшие 5 лет». Но прошло уже почти 10 лет, Amazon потратила более $2 млрд, а дроны-курьеры по-прежнему не стали массовым явлением.

Сообщается, что последней серьёзной проблемой для дронов Amazon стала серьёзная июньская авария, после которой регулирующие органы США усомнились в готовности дронов к полётам -тогда не сработали некоторые системы безопасности, машина вышла из-под контроля и вызвала пожар. Тем не менее, компания ожидает подобных происшествий, потому и проводит всё больше тестов.

По данным Bloomberg, компания Amazon весьма халатно относится к вопросам безопасности, делая упор на скорости. «Кто-то должен быть убит или покалечен [дроном], чтобы они серьёзно отнеслись к вопросам безопасности» - сказал Чедди Скит (Cheddi Skeete), бывший руководитель проекта беспилотных летательных аппаратов Amazon. Он говорит, что был уволен как раз за то, что выразил беспокойство по вопросам безопасности своему руководству.

Amazon планирует увеличить число тестовых полётов в ближайшие месяцы. В прошлом году компания не достигла цели в 2500 испытательных полётов, но на 2022 год поставила ещё более высокую планку - 12 тыс. полётов. При этом на конец февраля было выполнено менее 200 полётов. Также компания расширит зоны испытаний и планирует приступить к тестам с увеличением расстояния полётов, когда дрон находится вне поля зрения наблюдателей.

Тем не менее, пройдёт ещё не мало времени, прежде чем Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрит коммерческие доставки беспилотниками. И это касается не только Amazon. Пока агентство позволяет компаниям проводить тестовые полёты во все более густонаселённых районах, если они не представляют значительных рисков для безопасности. FAA отказалось комментировать аварии дронов, но заявило, что требования к тестированию были разработаны для защиты населения

Дроны Amazon могут летать на расстояние до 11 км от склада и доставить посылки весом до 2,3 кг в течение получаса после того, как клиент оформит заказ. Доставка дронами привлекательна не только высокой скоростью, но и меньшей ценой: компании не надо платить курьерам, ведь в итоге летательные аппараты будут перемещаться автономно.