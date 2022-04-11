Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter

Глава социальной сети Twitter Параг Агравал заявил, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск принял решение не входить в совет директоров Twitter. О причинах такого решения не сообщается.

"Илон решил не присоединяться к нашему совету директоров. Я думаю, это к лучшему. Мы всегда ценили и будем ценить вклад наших акционеров вне зависимости от того, входят они в совет директоров или нет", - сообщил Параг Агравал.

На прошлой неделе Илон Маск купил 9,2% акций Twitter, после чего стал крупнейшим акционером компании. Он должен был стать членом совета директоров в субботу, 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет входить в состав совета директоров.

После чего Илон Маск решил превратить главный офис Twitter в приют для бездомных и спросил своих читателей, что они думают по этому поводу.

Под опросом присутствуют два варианта ответа. На момент публикации проголосовали уже 1,9 млн пользователей, из которых 91,3% поддерживают данное предложение.

На выходных Илон Маск также заявил, что он хочет предоставить всем владельцам платной подписки Twitter Blue статус подтвержденных пользователей соцсети.

Кроме того, он проводит ещё один (шуточный) опрос, в котором спрашивает, стоит ли удалить букву w в названии Twitter. Варианты ответов: да и конечно.



