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Ночь предстала в цвете — нейронную сеть научили раскрашивать изображение с камер ночного видения
15:58 10.04.2022 |
Камеры ночного видения на основе инфракрасного излучения представляют изображения в монохромном виде, тогда как для человека цвет и оттенки несут дополнительную и зачастую важную информацию. К сожалению, глаз человека нечувствителен к инфракрасному излучению, чтобы уловить игру цвета, но этому можно обучить нейронную сеть. Группа учёных смогла доказать, что ИИ способен раскрасить изображение с камер ночного видения.
Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне задались целью привязать длины волн в ближнем инфракрасном диапазоне к длинам волн видимого диапазона (цвета). Очевидно, что в зависимости от цвета отражаемой поверхности в видимом диапазоне свет в инфракрасном диапазоне также будет отражаться с разной интенсивностью. Обычные фотоприборы не способны перевести одно в другое, но обучаемая нейронная сеть на такое способна, что доказало научное исследование.
На примере 140 изображений лиц людей в основных типографских цветах каждое (голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный) были получены изображения в ближнем инфракрасном диапазоне, которые обработали на нейронной сети. После обработки данных сеть смогла с высокой степенью точности раскрашивать монохромные инфракрасные снимки, представляя их в виде полноцветных изображений.
Учёные уверены, что чем больше данных представить нейронной сети, тем точнее она будет переводить монохромные оттенки в цветные. Работа опубликована в журнале PLOS ONE. Хотелось бы увидеть устройство цветного ночного видения в формате очков и работающее в режиме реального времени и без постоянной связи с суперкомпьютером. Вероятно, нужно просто дождаться подходящих контроллеров.
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