Nissan и NASA совместно создают новый твердотельный элемент

Компания Nissan работает с NASA над неким новым типом аккумулятора для электромобилей, который будет заряжаться быстрее, при этом будет легче и безопаснее.

По словам компании Nissan, твердотельная батарея заменит литий-ионные, которые используются сейчас. Пилотный запуск производства таких элементов запланирован на 2024 год, а полноценный запуск - на 2028 год.

Nissan говорит о том, что такую батарею можно будет зарядить всего за 15 минут. Неясно, речь о полной зарядке или же о типичных для авто показателях от 10% до 80%.

Nissan и NASA используют так называемую «информационную платформу исходных материалов» - компьютеризированную базу данных - для тестирования различных комбинаций и определения того, что работает лучше всего среди сотен тысяч материалов. То есть на данный момент, несмотря на конкретные цифры и сроки, у инженеров пока нет даже понимания, какие именно материалы будут использоваться в новых аккумуляторах. Но зато участники проекта говорят, что хотят избежать использования дорогих материалов, включая редкие металлы.

Всё это должно позволить сделать столь революционный продукт, что он «изменит правила игры» на рынке.