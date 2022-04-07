Финансовые новости
- |
- 07.04.22
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Миллиардер Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP
17:24 07.04.2022 |
Компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила более 11% акций производителя компьютеров и принтеров HP.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Пакет, в который входит почти 121 млн акций, стоит около 4,2 млрд долларов.
После новости о покупке со стороны Berkshire Hathaway акции HP 6 апреля на постмаркете выросли на 10% до 38 долл.
По состоянию на 14.23 по киевскому времени акции HP на премаркете росли на 13,75% и торговались по $39,71.
Это приобретение сделало Berkshire Hathaway самым крупным акционером HP, отмечает WSJ.
До этого самыми крупными инвесторами компании были Vanguard Group и BlackRock, доли которых составляли почти 11% и чуть больше 10% соответственно, пишет издание со ссылкой на данные S&P Global Market Intelligence.
Баффет занимает пятое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes 2022 года. Его состояние на момент составления списка оценивалось в $118 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба
|Politico: Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
|США вводят новый пакет санкций против России из-за войны в Украине
|Британия объявила санкции против «Сбербанка» и 8 олигархов и запрещает инвестиции в Россию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ назвал 4 самых распространенных вида мошенничества, которые появились во время войны
|Миллиардер Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP
|Windows 11 получит функции шумоподавления, размытия фона, кадрирования и коррекции взгляда во время видеозвонков
|Облачную Windows 365 можно будет использовать офлайн – Microsoft плотнее интегрирует её с Windows 11
|За I квартал хакеры похитили $1,22 миллиарда с криптовалютных платформ
|Представлено «суперприложение» Uber: в него добавят самолёты, автобусы и поезда
Это интересно
|Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета
|Индия пригласила Samsung построить в стране завод по выпуску чипов – предлагаются многомиллиардные субсидии
|Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb
|Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД
|Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России