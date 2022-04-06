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За I квартал хакеры похитили $1,22 миллиарда с криптовалютных платформ
15:56 06.04.2022 |
Компания Immunefi, которая специализируется на кибербезопасности криптовалютных платформ, сообщила, что с начала 2022 года инвесторы цифровых активов потеряли из-за хакеров более $1,22 млрд, и это почти в 8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были украдены $154 млн.
В 99 % случаев кражи цифровых активов были связаны с эксплуатацией уязвимостей - этот сценарий сработал с платформами Wormhole и Ronin. И к подобному положению вещей следует привыкать, говорят эксперты. Есть вероятность, что в перспективе число подобных инцидентов только увеличится. Хакеры продолжат работать по сектору децентрализованных финансов (DeFi), поскольку объём этого рынка растёт, и атаки оказываются всё более и более прибыльными.
Объём средств в DeFi за последний год утроился. По данным агрегатора Defi Lama, общая сумма заблокированных в смарт-контрактах активов выросла с $80 до $227,84 млрд. С безумным ростом популярности невзаимозаменяемых токенов (NFT) подорожали комиссии в сети Ethereum, поэтому его место пытаются занять альтернативные блокчейны первого уровня вроде Solana, Avalanche, Polygon, Algorand, Polkadot и Cardano - все они предлагают невысокие комиссии для NFT- и DeFi-проектов. Проблема в том, что число исследователей и аудиторов безопасности катастрофически не поспевает за инновациями: в сегмент DeFi приходит множество талантливых программистов - добросовестных и не очень.
Самым слабым местом оказались сервисы-мосты, предлагающие перевод средств между блокчейнами. Услуга становится все более популярной, поскольку криптоинвесторы стремятся диверсифицировать свои вложения, то есть распределить их между сетями. Львиную долю потерь в криптосекторе составили инциденты со взломом мостов Wormhole и Ronin, где суммы убытков составили $325 и $626 млн соответственно. Примечательно, что обе платформы решили компенсировать пострадавшим похищенное: в Ronin заявили, что собираются вернуть все средства, а инвесторы Wormhole уже получили возмещение. В этой связи эксперты предсказывают, что таких сервисов будет появляться всё меньше, а наибольшее доверие из них будут вызывать те, что располагают достаточным объёмами средств для выплаты компенсаций.
А вот число мошенничеств в секторе DeFi теперь снижается. В прошлом году мошенники похитили у криптоинвесторов $7,7 млрд - в среднем по $1,925 млрд за квартал, а в двух крупнейших инцидентах этого года убытки составили «всего» $11 млн. Активный приток криптоинвесторов-любителей начался во второй половине 2020 года, и тогда не существовало инструкций по выявлению мошеннических схем - рынок достиг пика в ноябре 2021 года, после чего число новичков на рынке DeFi стало снижаться. Вместе с новичками с рынка уходят и мошенники.
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