Представлено «суперприложение» Uber: в него добавят самолёты, автобусы и поезда

Uber планирует добавить бронирование поездок на дальние расстояния в свое приложение в этом году на междугородних поездах, автобусах и самолётах. План состоит в том, чтобы превратить приложение Uber для бронирования поездок «суперприложение» и универсальный сервис для путешествий.

«Это направлено на то, чтобы предложить «бесшовную доставку от двери до двери», - заявил Джейми Хейвуд, региональный руководитель Uber в Великобритании, Северной и Японской Европе. Великобритания, считающаяся одним из крупнейших рынков Uber за пределами Северной Америки, запустит сервис раньше, чем будет запущена более широкая сеть.

Компания надеется, что добавление новых видов транспорта расширит масштабы основного бизнеса по вызову пассажиров, поскольку клиенты будут использовать свое сообщество водителей для путешествия между транзитными узлами, а также для получения комиссионных за подготовку клиентов или оплату проезда на автобусе. До начала пандемии около 15% поездок Uber совершались в аэропорты, поэтому компания надеется, что за счет интеграции бронирования рейсов и продажи билетов эти поездки с более высокой маржой могут быть увеличены.

В последний летний сезон Великобритания стала одним из первых крупных рынков Uber, где количество пассажиров вернулось к допандемическим уровням. За последние 12 месяцев число потребителей во время поездок и доставки еды достигло 20 миллионов человек.

После многих лет неопределенности со стороны регулирующих органов в отношении его возможностей для работы в Лондоне столичное транспортное управление в марте дополнительно предоставило Uber лицензию на 30 месяцев.