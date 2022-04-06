Финансовые новости
- |
- 06.04.22
- |
- 14:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлено «суперприложение» Uber: в него добавят самолёты, автобусы и поезда
11:35 06.04.2022 |
Uber планирует добавить бронирование поездок на дальние расстояния в свое приложение в этом году на междугородних поездах, автобусах и самолётах. План состоит в том, чтобы превратить приложение Uber для бронирования поездок «суперприложение» и универсальный сервис для путешествий.
«Это направлено на то, чтобы предложить «бесшовную доставку от двери до двери», - заявил Джейми Хейвуд, региональный руководитель Uber в Великобритании, Северной и Японской Европе. Великобритания, считающаяся одним из крупнейших рынков Uber за пределами Северной Америки, запустит сервис раньше, чем будет запущена более широкая сеть.
Компания надеется, что добавление новых видов транспорта расширит масштабы основного бизнеса по вызову пассажиров, поскольку клиенты будут использовать свое сообщество водителей для путешествия между транзитными узлами, а также для получения комиссионных за подготовку клиентов или оплату проезда на автобусе. До начала пандемии около 15% поездок Uber совершались в аэропорты, поэтому компания надеется, что за счет интеграции бронирования рейсов и продажи билетов эти поездки с более высокой маржой могут быть увеличены.
В последний летний сезон Великобритания стала одним из первых крупных рынков Uber, где количество пассажиров вернулось к допандемическим уровням. За последние 12 месяцев число потребителей во время поездок и доставки еды достигло 20 миллионов человек.
После многих лет неопределенности со стороны регулирующих органов в отношении его возможностей для работы в Лондоне столичное транспортное управление в марте дополнительно предоставило Uber лицензию на 30 месяцев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|После Бучи. Как зверства в Украине изменили цену войны для Путина и России
|Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны
|Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский
|Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлено «суперприложение» Uber: в него добавят самолёты, автобусы и поезда
|Intel приостанавливает работу в России и Беларуси
|Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире
|Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета
|Индия пригласила Samsung построить в стране завод по выпуску чипов – предлагаются многомиллиардные субсидии
|Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb
Это интересно
|Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД
|Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России
|В скором времени появятся стандарты квантовой безопасности
|Автопилот в грузовиках будет обходиться транспортным компаниям вдвое дешевле обычных водителей
|Украинцы смогут бесплатно растаможить авто из Европы. Как это будет работать?
|Apple разрешила Netflix и Spotify принимать оплату в обход App Store
|Телевизоры Samsung станут новой игровой платформой, но придётся подождать. Запуск Samsung Gaming Hub снова перенесли