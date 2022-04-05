Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета

Во вторник Amazon сообщила, что заключила соглашения с тремя аэрокосмическими компаниями, предусматривающие запуск в общей сложности 83 ракет-носителей для вывода интернет-спутников на околоземную орбиту в течение пяти лет.
Соглашения заключены с Arianespace, United Launch Alliance (ULA) и компанией основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin.
Как сообщает газета Financial Times, этих запусков будет достаточно для вывода на орбиту большей части первой группы в 3,236 тыс. спутников, которые должны стать основой реализуемого Amazon проекта Project Kuiper. В рамках этого проекта компания намерена создать сеть спутникового высокоскоростного интернета для обычных пользователей, бизнеса и государственных ведомств.
Конкурирующий проект Starlink уже запустил более 2 тыс. спутников.
Amazon не раскрыла финансовых деталей соглашений, однако заявила, что "инвестирует миллиарды долларов в рамках трех контрактов".
Источник FT в компании сообщил, что сумма инвестиций составит не менее $10 млрд.
Акции Amazon теряют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 1%.