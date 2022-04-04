Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на март 2022 года.

Эксперты отметили большой прогресс платформ производства MediaTek - в свежем рейтинге AnTuTu продукция MediaTek появилась сразу в нескольких ценовых сегментах.

Также в AnTuTu отмечают последствия «ценовой войны» - самую бюджетную категорию, до 1999 юаней (до 314 долларов), возглавили смартфон Motorola Edge S30 и Realme GT, оба на основе прошлогодней флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 888+. Третье место принадлежит Realme GT Neo2T с SoC Dimensity 1200.

Лидером категории от 2000 до 2999 юаней (от 315 до 471 доллара) стал Motorola Edge X30 в версии 8/128 ГБ, второе место занял смартфон Redmi K50, а на третьем оказался Redmi K50 Pro.

В категории от 3000 до 3999 юаней (от 472 до 628 долларов) на первом месте находится Redmi K50 Gaming Edition, на втором - Realme GT2 Pro, а на третьем - Nubia Z40 Pro.

В категории от 4000 до 4999 юаней (от 629 до 785 долларов) первое место занял Nubia Red Magic 7 Pro, второе - Xiaomi Mi 12 Pro, а третье - iQOO 9 Pro.

Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше 786 долларов лидирует Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition. Второе место занял Oppo Find X5 Pro, а третье - Vivo X70 Pro+.



