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В скором времени появятся стандарты квантовой безопасности
14:49 04.04.2022 |
В ближайшие несколько недель Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) объявит о новых стандартах постквантовой криптографии для алгоритмов подписи с открытым ключом и обмена.
Предположительно может потребоваться еще несколько лет, чтобы должным образом проверить данные стандарты, тогда как реальная угроза дешифрования, исходящая от квантовых компьютеров, вероятно, появится через десять лет.
Многие специалисты хотят знать, значительно ли улучшат грядущие стандарты NIST возможности защиты зашифрованных данных от растущей угрозы. К сожалению, недавняя успешная попытка взлома одного из кандидатов в стандартные алгоритмы подписи, предпринятая исследователем IBM, вызывает ряд опасений.
Новости о взломе подписи под названием Rainbow появились в феврале нынешнего года. Как сообщила испанская газета El Pais, Rainbow был взломан чуть более чем за 50 часов, используя всего лишь портативный компьютер.
Генеральный директор компании Sandbox AQ Джек Хидари (Jack Hidary), занимающейся квантовыми технологиями, сообщил изданию Fierce Electronics, что Rainbow не станет одним из окончательных стандартов и беспокоится не о чем. Если Rainbow не попадет в список, предстоящее объявление NIST, скорее всего, будет включать шесть стандартов, в том числе три для подписи с открытым ключом и три для обмена ключами.
Хидари также предположил, что Rainbow можно «исправить», изменив ее параметры, и даже он потенциально может вернуться в список рассматриваемых стандартов.
Компании и сетевые операторы потратят большую часть следующих нескольких лет на проверку и анализ будущих стандартов NIST, прежде чем они станут широко применяться в качестве обновлений RSA. В то же время будут продолжаться другие усилия по обеспечению квантовой безопасности, такие как переход к распределению квантовых ключей для поддержки квантово-защищенных коммуникационных сетей.
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