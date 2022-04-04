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Автопилот в грузовиках будет обходиться транспортным компаниям вдвое дешевле обычных водителей
14:43 04.04.2022 |
Эксперименты по разработке автоматических грузовиков проводят многие крупные автопроизводители, но до практической реализации накопленных идей ещё очень далеко, как повествует публикация Reuters. Вместо зарплат водителям компании в будущем станут тратиться на оплату автопилота, но эти расходы должны быть в два раза меньше.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарии двух представителей транспортной отрасли. По крайней мере, применительно к американским реалиям экономика процесса выглядит именно так. Сейчас удельные расходы на транспортировку грузов на 40 % определяются оплатой труда водителей. Эксплуатация автономных грузовиков не будет лишена этой составляющей полностью, поскольку вместо зарплаты водителям компаниям придётся делать отчисления оператору систем автопилота, но эти расходы будут явно ниже текущего уровня.
Существует и некоторая неопределённость с расходами на ремонт и обслуживание автономных грузовиков, ведь они будут эксплуатироваться интенсивнее, без перерывов на обед и отдых, а их техническое обслуживание устройств усложнится за счёт наличия сложных бортовых компьютеров, камер, радаров и лидаров. Чаще придётся делать и плановое техническое обслуживание.
Американские транспортные компании пока присматриваются к опыту разработки автономных магистральных тягачей и не стесняются участвовать в экспериментах с максимальным количеством участников зарождающегося рынка, но экономические соображения говорят о том, что нынешним дальнобойщикам пока не следует бояться потерять работу.
Во-первых, сейчас потребность рынка США в водителях грузовиков достигает 80 тысяч человек, а в эксплуатации по всей стране находятся 2,3 млн машин. Даже если все производители автоматизированных тягачей сообща выпустят несколько сотен тысяч машин до конца десятилетия, на полную замену автопарка потребуются долгие годы. Во-вторых, автопилот целесообразно применять при магистральных перевозках, поскольку монотонное движение по трассе лучше поддаётся автоматизации. Правда, пока испытания сосредоточены в Аризоне и Техасе, где достаточно сухая погода и мало осадков, а потому автоматическая навигация грузового автопоезда во время дождя и снегопада представляет довольно сложную задачу. Наконец, человек за рулём ещё долго останется на городских маршрутах, где сложнее дорожная обстановка.
Эксперты Pitchbook ожидают, что мировой рынок автоматических грузовых перевозок увеличит свои обороты с $530 млн в следующем году до $167 млрд к 2035 году. Автоматические транспортные средства должны увеличить грузоподъёмность и снизить себестоимость перевозок. Компания TuSimple готова предоставить свою калькуляцию себестоимости услуг автоматических грузовиков в ближайшие месяцы. Пока же она, как и многие конкуренты, несёт убытки - в прошлом году они достигли $411 млн.
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