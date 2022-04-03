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В Citibank оценили рынок метавселенных в $13 трлн к 2030 году
10:28 03.04.2022 |
Аналитики крупнейшего международного банка Citibank в новом отчете спрогнозировали рост экономики метавселенных до $13 трлн к 2030 году.
По данным специалистов, общее количество пользователей метавселенных к тому моменту достигнет пяти миллиардов.
«Мы считаем, что метавселенные - это следующее поколение интернета, объединяющее физический и цифровой миры», - говорится в отчете.
В банке ожидают, что наиболее популярным сценарием использования метавселенных будут игры. По мнению аналитиков, NFT выступят цифровой собственностью.
Биткоин и Ethereum могут стать самым популярным средством расчета в метавселенных, но в Citibank также допускают использование стейблкоинов и CBDC.
«Для достижения такого рыночного уровня понадобятся инвестиции в инфраструктуру: [...] вычисление, хранение, сетевая инфраструктура, потребительское оборудование и платформы для разработки игр», - пояснили аналитики.
В октябре 2021 года Facebook провела масштабный ребрендинг с переименованием в Meta для демонстрации своей приверженности созданию метавселенной, которую считает «следующим этапом эволюции социальных связей».
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