В Citibank оценили рынок метавселенных в $13 трлн к 2030 году

Аналитики крупнейшего международного банка Citibank в новом отчете спрогнозировали рост экономики метавселенных до $13 трлн к 2030 году.

По данным специалистов, общее количество пользователей метавселенных к тому моменту достигнет пяти миллиардов.

«Мы считаем, что метавселенные - это следующее поколение интернета, объединяющее физический и цифровой миры», - говорится в отчете.

В банке ожидают, что наиболее популярным сценарием использования метавселенных будут игры. По мнению аналитиков, NFT выступят цифровой собственностью.

Биткоин и Ethereum могут стать самым популярным средством расчета в метавселенных, но в Citibank также допускают использование стейблкоинов и CBDC.

«Для достижения такого рыночного уровня понадобятся инвестиции в инфраструктуру: [...] вычисление, хранение, сетевая инфраструктура, потребительское оборудование и платформы для разработки игр», - пояснили аналитики.

В октябре 2021 года Facebook провела масштабный ребрендинг с переименованием в Meta для демонстрации своей приверженности созданию метавселенной, которую считает «следующим этапом эволюции социальных связей».