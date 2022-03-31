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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету — она сможет быстро выводить спутники на низкую орбиту

 

30 марта Южная Корея успешно осуществила первый тестовый запуск космической ракеты с твердотопливными двигателями. В июле прошлого года южнокорейские военные уже провели наземные испытания. Новый успех означает, что страна в обозримом будущем сможет самостоятельно выводить на низкую околоземную орбиту спутники небольших размеров.

По данным издания Business Korea, хотя точные спецификации ракеты не указываются по соображениям секретности, известно, что проект курируется Агентством оборонных разработок (ADD) Южной Кореи и, вероятнее всего, речь идёт о двухступенчатой ракете, отчасти похожей на модель Naro-1, запуск которой состоялся ещё в 2013 году.

Известно, что твердотопливные космические ракеты потенциально дешевле моделей с жидким топливом, значительно проще в эксплуатации и могут запускаться практически немедленно по команде. В частности, это позволяет использовать их в военных целях, когда это необходимо. Примечательно, что испытание прошло вскоре после очередных тестов баллистической ракеты, проведённых Северной Кореей.

По имеющимся данным ADD планирует провести дополнительные тесты до вывода на орбиту настоящих спутников. Сообщается, что Министерство науки и ИКТ строит новую инфраструктуру в Космическом центре Наро для развития частной индустрии запусков ракет с малыми спутниками на борту.

В конце прошлого года страна провела увенчавшиеся частичным успехом испытания по выводу на орбиту спутника-болванки ракетой Nuri с жидкостными двигателями. Сбой произошёл только на заключительном этапе полёта.
 

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