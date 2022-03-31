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В Китае представили ещё одну полностью местную видеокарту — она способна запускать игры и не только
13:16 31.03.2022 |
В Китае представили ещё одну видеокарту на графическом процессоре, разработанном местной компанией. Стартап Moore Threads представил видеокарту MTT S60 для настольных ПК и рабочих станций, а также серверный ускоритель MTT S2000. Настольная модель даже способна запускать игры - на презентации её показали в League of Legends.
Стартап Moore Threads основал и возглавил Чжан Цзяньчжун (Zhang Jianzhong), который ранее занимал должности вице-президента в китайских подразделениях NVIDIA и GM, и вот уже 15 лет вовлечён в сферу графических технологий. Отмечается, что стартап Moore Threads собрал сильную команду из китайских и зарубежных инженеров и специалистов, что вкупе с таким руководителем и позволило меньше чем за два года создать реальные видеокарты.
Видеокарта MTT S60 построена на 12-нм графическом процессоре с архитектурой MUSA первого поколения, который насчитывает 2048 ядер. Эта новинка получила 8 Гбайт памяти. В свою очередь ускоритель MTT S2000 также основан на 12-нм GPU с той же архитектурой, но уже с 4096 ядрами. Чип дополняют 32 Гбайт памяти. Обе новинки занимают лишь один слот расширения.
Для настольной новинки заявлена производительность в 6 Тфлопс, что сопоставимо с мощностью игровой консоли Xbox One X. А видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 предлагала 6,5 Тфлопс. В свою очередь MTT S2000 обеспечивает 12 Тфлопс производительности - чуть меньше чем GeForce RTX 3060.
Что именно представляет из себя архитектура не уточняется, но было отмечено, что представленные GPU подходят для 3D-рендеринга, обработки научных данных и моделирования процессов, работы с ИИ и других задач.
Также графические процессоры на архитектуре MUSA имеют четыре основных движка: рендеринга, ИИ, видео и физики. На презентации было показано, что видеокарта может справиться с игрой League of Legends. Не самая «тяжёлая» с точки зрения графики игра, но всё же это показывает, что видеокарта способна работать с глобальным освещением, сглаживанием, затенениями, отражениями и прочими привычными для игр технологиями.
Также было отмечено, что GPU на базе MUSA поддерживают ряд популярных ИИ-фреймворков, включая ускорение обработки графики, обработку аудио, распознавание изображений и голоса, и т.д. Движок обработки видео, по словам разработчиков, поддерживает 8K и кодек AV1. А физический движок поддерживает Unity, Houdini и Unreal.
Также было отмечено, что Moore Threads уделяет большое внимание программной составляющей, в частности, драйверам и обеспечению поддержки видеокартами различного ПО. Было заявлено, что новинки совместимы с OpenCL, SYCL, CUDA, Vulkan, DirectX, OpenGL / GLES и другими интерфейсами. Представленные видеокарты могут работать на системах x86 и Arm со всеми китайскими популярными ОС.
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